Scaglia bottiglia contro passanti in pieno giorno, Allegrini: “Presidio fisso agli Almadiani delle forze dell’ordine”

NewTuscia – VITERBO – “Ieri l’ennesimo, pericoloso episodio di violenza a largo Almadiani. Droga, alcool, e una bottiglia scagliata contro i passanti. In pieno centro e all’ ora di punta. Penso che serva un presidio fisso in quella zona: bisogna certo promuovere una seria riqualificazione ma é difficile e ci vorrà del tempo. Benissimo l’installazione delle numerose telecamere con il progetto che é stato presentato l’ altro giorno in Prefettura. Ma occorre un presidio fisso perché le attività commerciali, i pochi residenti rimasti ed anche i semplici passanti chiedono tranquillità e sicurezza”.



Così Laura Allegrini, candidata Sindaco per FdI al Comune di Viterbo.