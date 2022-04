NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Nuovo evento a tematica scoperta-ambiente per la Cooperativa Ape Regina. Sabato 30 aprile alle ore 10.30 con partenza dal Piazzale S.Angelo della Frazione di Torre Alfina al via “Le orchidee spontanee dell’Alfina”.



“E finalmente”, sottolineano le operatrici, “si torna a passeggiare tra le fioriture e le orchidee di primavera. Prevista infatti passeggiata verso uno dei prati più ricchi di orchidee ai piedi del bosco del Sasseto. A seguire spostamento verso l’oasi Sant’Antonio per osservare altre fioriture di orchidee e poi al Museo del Fiore per osservare lungo il percorso le varie fioriture. Dopo la pausa pranzo, per chi lo desidera visita libera nelle sale del Museo. L’evento sarà condotto dalla guida della Nostra Cooperativa e dalla naturalista dell’area protetta Dottoressa Moica Piazzai”. Per prenotazioni 3888568841, info@museodelfiore.it, www.museodelfiore.it