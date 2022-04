Lanci di bottiglie, urla e spintoni nel centro di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Momenti di ansia e paura, ieri, in largo Almadiani: un uomo si sarebbe scagliato contro un gruppo di ragazzi per motivi ancora ignoti. La situazione, avvenuta sotto gli occhi dei passanti e a cui solo l’intervento delle forze dell’ordine avrebbe posto rimedio, sarebbe degenerata da grida e spintoni in botte e lanci di bottiglie. L’uomo, trovato a quanto sembra in condizione di alterazione dovuta all’alcol, alla fine sarebbe stato fermato con l’ausilio dello spray al peperoncino.

Per un soffio non sarebbe stato colpito da una bottiglia un bambino di pochi mesi; il vetro avrebbe raggiunto il passeggino ma non il piccolo, fortunatamente.

Ha commentato l’episodio tramite la sua pagine Facebook, la candidata sindaco Laura Allegrini di Fratelli d’Italia. “Ieri l’ennesimo, pericoloso episodio di violenza a largo Almadiani. Droga, alcool, e una bottiglia scagliata contro i passanti. In pieno centro e all’ora di punta. Penso che serva un presidio fisso in quella zona: bisogna certo promuovere una seria riqualificazione ma è difficile e ci vorrà del tempo. Benissimo l’installazione delle numerose telecamere con il progetto che è stato presentato l’ altro giorno in Prefettura. Ma occorre un presidio fisso perché le attività commerciali, i pochi residenti rimasti ed anche i semplici passanti chiedono tranquillità e sicurezza.”