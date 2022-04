“In Alice’s Mind” al teatro Manzoni di Roma. Tra gli interpreti Antonio Fazio

NewTuscia – ROMA – “In Alice’s Mind” coreografato e diretto dal maestro Emilio Zavatta. Interpreti Ilaria Ierone, Rachele D’Amario, Adriana Miranti, Silvia De Rose, Flavia Aloisi, Sofia Cupellini, Eros Caligiuri e con la partecipazione di Antonio Fazio.



“Come pensi di poter scappare da ciò che è dentro la tua testa?”.

Sette danzatori accompagneranno lo spettatore nella mente di Alice .



Una proiezione di un mare di accadimenti ed emozioni che possono esistere nella mente di ognuno. Una storia raccontata in modo diverso, una visione letta e interpretata attraverso sette corpi e sette identità che strutturano e destrutturano la psiche di Alice attraverso uno stile sottile e concettuale determinato in scena dal Teatro Danza, coreografato e diretto dal maestro Emilio Zavatta.



Lo spettacolo si propone al pubblico senza l’utilizzo di scenografie e costumi al fine di creare nello spettatore la libertà di lettura artistica e psicologica e per dare il giusto spazio espressivo e drammaturgico a quelle che sono le strade emotive ed emozionali della “mente di Alice”.



Liberamente tratto dal meraviglioso testo di Lewis Carroll, i danzatori scelti del laboratorio coreografico di Teatro Danza “#DCN LAB” (svolto presso e in collaborazione con: Ateneo Arte e Danza), accompagneranno Alice nel viaggio visionario ed intenso di un sogno irregolare, dark, vorticoso e carnale che lo stesso

autore definisce come un viaggio in un “paese meraviglioso”.



50 minuti di musiche evocative accoglieranno i passi di Alice nelle strade contorte e intrecciate del viaggio nel paese delle meraviglie.



Sabato 30 Aprile 2022, ore 20.30

Teatro Tognazzi

via Filippo Turati, Velletri (RM)



Martedì 17 Maggio 2022, ore 20.30

Teatro Trastevere

via Jacopa de’ Settesoli 3, Roma