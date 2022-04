Il Consiglio Regionale del Lazio approva un ordine del giorno sul riordino delle funzioni delle province

Pompeo: la Regione Lazio avvii un confronto con le associazioni degli enti locali

NewTuscia – ROMA – Il Consiglio regionale del Lazio, in occasione dell’approvazione della legge regionale sul turismo, ha approvato un ordine del giorno con il quale “si impegna la Giunta regionale del Lazio a convocare tempestivamente un tavolo di lavoro con le associazioni regionali degli enti locali (Città Metropolitana di Roma Capitale, Province e Comuni) per definire un intervento organico di riordino della legislazione regionale sulle funzioni locali, a partire da quelle in ambito turistico fino ad arrivare a tutte quelle oggetto di riordino al fine di costruire un sistema equilibrato delle autonomie locali, in grado di rispondere alle esigenze delle diverse comunità territoriali del Lazio”.

“Come UPI Lazio – dichiara il Presidente Antonio Pompeo – ringraziamo i consiglieri La Penna e Minnucci per aver proposto l’ordine del giorno e tutto il Consiglio regionale per aver recepito la nostra richiesta di avviare il confronto sulla legge di riordino delle funzioni delle Province. Visti i cambiamenti del contesto sociale ed economico e del contesto internazionale e considerate le sfide che sono poste dall’attuazione del PNRR è essenziale riordinare il governo dei territori favorendo la collaborazione tra le istituzioni locali previste dalla Costituzione. Le Province del Lazio – conclude Pompeo – sono pronte a dare il loro contributo insieme alla Regione e alle altre associazioni degli enti locali.”