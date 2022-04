Grande successo per “Essere al Bivio”

NewTuscia – VITERBO – Gli eventi del fine settimana appena trascorso rientrano nel più ampio progetto de “La Cultura al Centro”, la prima rassegna Sociale, a Viterbo, di teatro, di musica e di danza e di tutta una serie di attività ad esse collegate. A sottolinearne l’importanza e unicità, le parole dell’Assessora alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP A. Troncarelli, del Direttore M. Marcelli e della Dott.ssa T. Sebastiani del dipartimento Tutela Salute Mentale Riabilitazione Età Evolutiva (TSMREE) della ASL di VT, ed i rappresentanti degli Enti del Terzo Settore coinvolti, Francesca Burla per l’Ass. Eta Beta, O. Meloni per la Coop gli Anni in Tasca e F. Cerra per il Tetraedro Teatro. La manifestazione giunta alla sua III edizione, si conferma come un momento d’inclusione e scambio con la Città.

Il concerto di Daniele Sepe e Marcello Squillante, in scena lo scorso sabato 23 aprile, ha conquistato, nonostante il vento, il numerosissimo pubblico presente, accorso da tutta la Regione. Il cantante partenopeo, con la maestria di un grande capitano, ha trascinato e riscaldato la grande piazza con estrema bravura e simpatia.

Di grande impatto anche l’apertura, tra bolle di sapone e trampoli, del Giardino Grasso, animato dai laboratori di cartapesta e falegnameria, la cui apertura ufficiale tuttavia, causa un’improvvisa pioggia battente, è stata rimandata a data da destinarsi.

La rassegna proseguirà fino al mese di ottobre 2022 in diverse location del centro storico.

I prossimi appuntamenti, in programma per il mese di giugno, avranno protagonisti il Teatro Sociale, presso il Teatro San Leonardo.

il 2 giugno sarà la volta di una commedia esilarante, “Pallottole su Brodwell” (liberamente tratto dal celebre film Pallottole su Broadway di W. Allen) ed il 12 giugno di uno spettacolo di Teatro Ragazzi,” Il Meraviglioso Mago di Oz”. I ragazzi, questa volta saranno impegnati nella rassegna, non solo nell’organizzazione, ma anche come attori protagonisti grazie ai laboratori di teatro Integrato, attivi dal lontano 1996, un’istituzione, non solo per Viterbo, ma per il Teatro Sociale a livello nazionale.

“Comunità Solidali” è un Avviso Pubblico promosso dalla Regione Lazio e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che prevede una serie di azioni mirate da parte di enti del Terzo Settore volte all’inclusione sociale.

L’Associazione Eta Beta di Viterbo ODV è stata aggiudicataria del Bando Comunità Solidali 2020 con l’iniziativa denominata “Essere al Bivio” in partenariato con l’ASD Sorrisi che nuotano Eta Beta, in collaborazione con CAI e Associazione “Amici della via Francigena” e con il patrocinio di ASL, Comune e Provincia di Viterbo.

La parte artistica, laboratori di teatro ed eventi, è curata dal Tetraedro A.P.S. e l’aspetto inclusivo-sociale e partecipativo è curato dalla Cooperativa Gli Anni in Tasca che da anni gestisce i servizi socio-sanitari della Asl di Viterbo.

L’aspetto sportivo del progetto volto alla conoscenza e scoperta del territorio in generale e della Via Francigena in particolare è curato dall’ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta.

Il progetto vuole creare una rete tra ambito riabilitativo-sanitario e ambito inclusivo-sociale e partecipativo: creare avviamento al lavoro e includere nuovi settori di intervento: artigianato, cultura, turismo e sport, formare e orientare i ragazzi e le loro famiglie attraverso un percorso guidato da psicologi ed educatori.

ASS. ETA BETA