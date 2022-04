Criptovalute: 5 consigli prima di investire

NewTuscia – Investire in criptovalute è un modo di giocare in finanza che, ultimamente, sta vivendo una situazione che lo colloca a metà fra l’investimento vero e proprio e il fenomeno di moda e di costume vista la sempre maggiore attenzione posta dalle persone su questo argomento e la sostanziale proliferazione di varie piattaforme di trading online che permettono in pochi click di aprire un portafogli virtuale da rimpinguare con i proventi degli investimenti in criptovalute.

A tutto ciò si unisce anche la proliferazione incalcolabile e incontrollabile di quelle che sono le varie monete virtuali che nascono e si affermano sul mercato e con le loro variazioni, sia in rialzo che in ribasso, convincono i tanti investitori a volte sprovveduti a mettere dei capitali che poi non vedranno più indietro. Guadagnare con le criptovalute, infatti, è possibile ma molto difficile, specialmente per chi comincia da zero la gavetta. Fortunatamente, seguendo 5 pratici consigli da seguire prima di investire è possibile minimizzare i rischi e massimizzare i guadagni ovvero ridurre le perdite visto che, nei mercati finanziari delle criptovalute, il rischio si può solo ridurre e non eliminare del tutto.

Quali sono i 5 consigli da seguire per investire in criptovalute

Posto che lo scopo dell’investimento in criptovalute è quello di guadagnare del denaro dalla compravendita di queste monete di scambio digitali, è fondamentale capire che il mondo della finanza e degli investimenti come il trading è spesso spietato e pieno di persone che non vedono l’ora di fare guadagni sulle spalle dei più sprovveduti, solitamente novizi.

Il primo consiglio è quello di decidere su quale criptovaluta investire come principale, creando un profilo strategico e organico: fra cui scegliere ci sono quello conservativo, che guadagna sul lungo termine con stacks sicuri, un profilo che punta ad un rapido profitto sulla base della fluttuazione dei prezzi e uno contenuto, che mira a contemperare entrambi. Scelto il profilo di investimento non bisogna più cambiarlo.

In secondo luogo bisogna stabilire una strategia di investimento di criptovalute che si sostanzia nell’individuare il tempo da utilizzare per studiare i mercati, la scelte delle monete virtuali migliori in un determinato momento, e lo studio dei cicli di salita e discesa (noto anche come fluttuazione) delle crypto, vendendo o comprando durante i cicli favorevoli.

Il terzo consiglio prima di investire in criptovalute, che vale un po’ in generale per tutta la finanza, è quello di differenziare il portafogli di investimento. Vista la volatilità di queste monete, intestardirsi e puntare tutto il proprio denaro sopra una sola di queste potrebbe portare a perdere tutto in caso di un ciclo estremamente sfavorevole.

Portare pazienza prima di vedere sfruttare il proprio investimento è il quarto e più importante consiglio da osservare prima di investire in criptovalute: una volta riempito il proprio portafogli non bisogna farsi prendere dal panico davanti anche alle più piccole fluttuazioni del mercato, sia in positivo che in negativo.

Infine, il quinto consiglio prima di investire in criptovalute è quello di studiare il mercato e il mondo correlato leggendo riviste e paper di finanza, studiando la blockchain e il trading: partire dalle basi, come ogni cosa. Con questi consigli si potrà operare più facilmente nel mondo degli investimenti e i risultati potranno essere molto più sostanziosi.

Il valore e la volatilità delle criptovalute

Uno dei motivi che rendere il mercato delle criptovalute fortemente aleatorio, spaventando i piccoli investitori e facendo lucrare i più fortunati, risiede nella grande volatilità delle crypto: l’assenza di una banca centralizzata e la forte dipendenza dai movimenti e dagli scambi economici, infatti, può far sì che una moneta abbia un valore molto alto in un momento e un crollo assolutamente drastico pochi minuti dopo.

Monitorare costantemente il valore delle criptovalute su cui si è investito – e che rientra nel consiglio sulla diversificazione del portafogli di investimento – è fondamentale tramite un convertitore di criptovalute che permetta di aiutare le valutazioni e individuare i momenti giusti per acquistare e vendere senza rischi. Con queste accortezze, seguendo i consigli prima di entrare nel mondo degli investimenti in criptovalute, sarà più facile riuscire a tirare su dei guadagni e arrotondare le entrate mensili.