Civita Castellana. Rassegna Halaesus: in programma uno spettacolo teatrale e una conferenza sul cinema

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Proseguono gli appuntamenti della rassegna culturale “Halaesus”, che presenta ogni settimana diverse iniziative proposte dall’amministrazione comunale in questa primavera.

Domani, venerdì 29 aprile, alle ore 21,00 presso l’auditorium delle suore francescane, in via Vincenzo Ferretti 126, andrà in scena lo spettacolo teatrale “LUX”: si tratta di un progetto nato da un’idea di Marco Bandiera, che reciterà a fianco di Riccardo Ferrauti e Fabio Pallini, con testo e regia a cura di Teatro Roget (aiuto regia Rita Aprile e musiche di Edoardo Pallini). Lo spettacolo, le cui scelte stilistiche sono ispirate alle tecniche recitative del Teatro dell’Assurdo e della grammatica Clown, avrà una scenografia “green” interamente realizzata con materiali di recupero. La durata della pièce sarà di circa un’ora. La storia narra di una tragedia nucleare avvenuta sul pianeta Terra, che obbliga l’umanità a rifugiarsi nel sottosuolo per sopravvivere. La città sotterranea che ne nascerà si chiamerà proprio Lux. In quella ambientazione si svilupperanno diverse vicende che travolgeranno i protagonisti nel loro darsi da fare per selezionare quale e quanta possibile umanità avrebbe potuto abitare quel nuovo spazio di soccorso emergente sottoterra e nelle cui dinamiche il destino farà la sua parte.

Sabato 30 aprile alle ore 18,00, presso la sala conferenze della curia vescovile di piazza Matteotti al civico 27, verrà invece proposta una conferenza sul cinema, dal titolo “Set Cinematografici a Civita Castellana”, durante la quale Roberto Moscioni, esperto del settore, parlerà dei film che nel tempo sono stati girati nella cittadina, illustrandone diversi aspetti, interessanti dettagli e curiosità, con testimonianze sulle pellicole e sulle produzioni che hanno scelto come ambientazione per le riprese proprio Civita Castellana.