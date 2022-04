Catalent, Aurigemma-Corrotti (FdI): Zingaretti se ci sei batti un colpo!

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “La decisione della multinazionale farmaceutica Catalent di non investire più i 100 milioni di dollari nello stabilimento di Anagni, dopo che da oltre un anno attende autorizzazioni che non arrivano, è una ferita aperta per il nostro tessuto produttivo, per la Regione Lazio e per l’Italia intera.

Antonello Aurigemma

Come Fratelli d’Italia, avevamo da tempo puntato l’attenzione su questa incresciosa vicenda richiamando il Presidente Zingaretti alle sue responsabilità, nella speranza che si potesse addivenire ad una soluzione positiva prima che non vi fossero più margini di intervento.

Ora che invece è troppo tardi, apprendiamo non senza stupore che Zingaretti si è accorto che esiste un problema di gestione della burocrazia e che riconosce le gravi responsabilità dell’ente da lui governato nella perdita della Catalent, ma crediamo che sia decisamente insufficiente.

Il caso Catalent rischia di essere la punta di un iceberg e dovrebbe essere un imperativo categorico per chi governa che vicende come questa, dove per un’autorizzazione ambientale mai arrivata sono sfumati investimenti importanti e centinaia di posti di lavoro, non debbano accadere mai più. Il presidente Zingaretti, invece di farsi guidare dalla furia ideologica, tipica del PD, paralizzando di fatto lo sviluppo d’impresa, interpreti pienamente e consapevolmente il suo ruolo e le sue funzioni, interagendo ed intervenendo anche con il Ministro della Transizione ecologica, suo alleati di governo, e metta in campo azioni degne della seconda nazione manifatturiera d’Europa”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Antonello Aurigemma e Laura Corrotti.