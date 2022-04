39mln di euro per Belcolle, Panunzi (Pd): “L’ospedale di Viterbo sempre più centrale nel sistema sanitario regionale”

NewTuscia – VITERBO – “Belcolle sempre più centrale nel sistema sanitario regionale”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, a commento della ratifica da parte della Giunta dell’accordo tra la Regione Lazio e il Ministero della Salute che prevede uno stanziamento di 39 milioni di euro per l’ospedale di Viterbo. I finanziamenti sono destinati alla ristrutturazione, all’adeguamento antisismico e all’ammodernamento tecnologico del presidio.

“Un ringraziamento va al presidente Nicola Zingaretti e all’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato per questo nuovo importante traguardo per il presidio, che sta diventando anno dopo anno un punto di riferimento per la parte settentrionale del Lazio e per le regioni confinanti – aggiunge il vice presidente della X commissione -. Il nuovo investimento innalzerà gli standard di sicurezza e le dotazioni tecnologiche dell’ospedale, garantendo un notevole miglioramento della qualità dei servizi. Tutto ciò andrà a favore anche degli operatori che, con il direttore generale Daniela Donetti e il suo staff, svolgono un lavoro eccellente”.