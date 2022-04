“What Italy Is”, protagonista Vetralla

NewTuscia – VETRALLA – La pandemia ha cambiato dinamiche e priorità: oggi in molti sognano di lasciare la città per vivere in un luogo con ritmi più lenti e spazi verdi, senza però perdere le opportunità lavorative e le comodità che i grandi centri urbani offrono. E chi invece già vive in questi luoghi remoti può usufruire sempre di più dei vantaggi che la digitalizzazione ha portato e continuerà a portare, anche grazie alle risorse messe in campo dal PNRR.

A raccontare questo nuovo paradigma è “Paesini”, il progetto nato dalla collaborazione tra What Italy Is, collettivo di Content Creator che ha lo scopo di raccontare l’Italia oggi, ed EOLO, Società Benefit e principale operatore leader in Italia nella fornitura di connettività tramite la tecnologia FWA. Una serie di 52 storie che vivrà sui social e che durante tutto l’anno racconterà luoghi remoti del Paese e storie di persone comuni che proprio in queste località, anche grazie a internet, sono riuscite a realizzare il proprio sogno di vita.

Il viaggio del collettivo fa tappa nel Lazio, a Vetralla, un paesino della Tuscia posto in una posizione strategica: poco distante da Viterbo e Roma ma anche dalle spiagge di Tarquinia. È qui che si sviluppa una storia d’altri tempi: quella di una cooperativa che lavora per riaprire il vecchio cinema situato nel centro storico del borgo.

Diana Ghaleb, presidente della Cooperativa di Comunità Meraviglia, racconta il progetto: “La nostra Cooperativa è nata nel 2020 grazie a un crowfounding che ha ottenuto un enorme successo. Il nostro obiettivo a lungo termine è riportare in vita il cinema di Vetralla, un luogo molto caro alla comunità: era un cinema negli anni ’30, trasformato in una sala da ballo fino agli anni ’80” Rimetterlo in funzione sarebbe importante per la rinascita culturale del centro storico del paesino.

In questi due anni sono stati organizzati diversi eventi culturali, dedicati a tutti gli amanti del cinema, del teatro e della letteratura, anche se la cooperativa è consapevole che l’iter per riportare in vita un cinema richiede tempo e risorse. Proprio per questo motivo, verrà lanciato un secondo crowdfunding per realizzare l’obiettivo di restituire alla collettività un luogo che possa creare cultura.

Tutte le foto e i video sono a cura di What Italy Is.