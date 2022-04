Torna il 30 aprile „Il Maggio dei Libri“

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Torna il 30 aprile alle ore 17 „Il Maggio dei Libri“ con due appuntamenti dedicati ai ragazzi presso la libreria Il Gorilla e l‘Alligatore di Orte.

Il primo s’intitola “Il potere delle storie” e avrà come protagonisti due bravissimi scrittori per ragazzi: Matteo Grimaldi che ci racconterà il suo ultimo romanzo “Il violino di Filo” (Giunti) e Elisa Eliselle Guidelli che, con “Il collegio” (Einaudi Ragazzi), un romanzo ambientato durante la Seconda guerra mondiale, ci parlerà di coraggio, amore, amicizia e Resistenza.

Qual è il potere delle storie? Come possono aiutarci a capire meglio il nostro passato? Come possono contribuire a formare gli adulti di domani?

Due scrittori per ragazzi, Matteo Grimaldi ed Elisa Guidelli (Eliselle), incontrano i lettori per presentare i loro ultimi romanzi, rispettivamente Il violino di Filo (Giunti) e Il Collegio (Einaudi ragazzi) e dialogare su cosa significhi scrivere per i ragazzi.

Il Collegio è un libro di narrativa per ragazzi dai 12 anni. Un romanzo ambientato durante la Seconda guerra mondiale che affronta tematiche come le leggi razziali, la lotta delle donne, la Liberazione. Una storia di coraggio, amore, amicizia e Resistenza.

Anna ha dodici anni e un carattere impetuoso. La sua numerosa famiglia è stata divisa dalla guerra, e quando i bombardamenti del 1944 colpiscono la sua casa deve spostarsi in un edificio per sfollati, il Vecchio Collegio, una villa ottocentesca ormai lontana dai fasti dell’epoca. Qui stringe amicizia con Gabriella, una bambina che dice di vedere le anime dei morti, e si scontra con Carlo, capo di una banda di ragazzini. Un giorno, Anna e Gabriella, spinte dalla curiosità, decidono di esplorare la soffitta del vecchio edificio. Dopo averne forzato la porta chiusa a chiave, scoprono che una famiglia ebrea si nasconde tra quelle stanze. Così, quando un reparto di SS irromperà nella cornice un tempo idilliaca del Collegio, Anna, per salvare i suoi nuovi amici, dovrà affrontare con coraggio e amore una sfida pericolosa.

Il violino di Filo racconta la storia di Filippo che a nove anni ma fa già parte dell’orchestra dell’istituto comprensivo musicale a cui sono ammessi solo gli alunni delle medie. Dopo aver superato le selezioni per far parte della compagine che parteciperà al concorso nazionale delle orchestre scolastiche, una lunga, terribile scossa di terremoto distrugge gran parte della sua città. Sarà la musica (insieme a una misteriosa ragazzina, a una zia senza paura e a una mucca abbandonata), a dare a lui e a tutti i ragazzi della scuola la forza per ricominciare.

Eliselle (Elisa Guidelli) nasce a Modena, è laureata in Storia Medievale, è romanziera, organizzatrice di eventi letterari e festival di libri per ragazzi. La sua più grande passione è la lettura, seguita da scrittura, cinema e serie tv. Ama i romanzi storici e tra gli altri, ha scritto Il romanzo di Matilda. Il suo sito personale è www.eliselle.com, dove ha raccolto tutto ciò che la riguarda: le sue partecipazioni in rete, i racconti, i romanzi, le antologie, i saggi, le interviste e le collaborazioni. Per Einaudi Ragazzi ha pubblicato Girlz vs Boyz.

Matteo Grimaldi è nato nel 1981 a L’Aquila. Dopo la laurea in Informatica, si è trasferito a Firenze, dove ha lavorato come libraio prima, e oggi come insegnante. Ha esordito nella letteratura per ragazzi con La famiglia X. Per Giunti ha curato l’adattamento del Libro della giungla nella collana I miei primi classici.

L’incontro si svolgerà all’aperto nello spazio antistante la libreria. Posti a sedere fino a esaurimento. Prenotazione non obbligatoria ma consigliata. Libreria Il Gorilla e L’Alligatore. via dei Calafati 13C/2. Loc. Petignano – Orte (VT) tel 0761 403477. info@gorillaealligatore.com