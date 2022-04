Taglia inaugura la nuova sede elettorale: “La mia candidatura con FdI? Una scelta di coerenza”

NewTuscia – VITERBO – “La mia candidatura con Fratelli d’Italia è motivata dalla volontà di riportare a Viterbo la linea che la leader Giorgia Meloni esprime a livello nazionale, la cui parola d’ordine è coerenza.

Ciò di cui la città ha davvero bisogno è la Politica, quella con la p maiuscola.

Il mio impegno con Fratelli d’Italia si concentrerà in particolare sul riportare al centro la gestione della sanità territoriale, che deve fare capo al sindaco, e poi il rilancio delle politiche termali, che da sempre mi stanno a cuore”.

Così il candidato di FdI Claudio Taglia alla vigilia dell’inaugurazione della sede del suo comitato elettorale fissata per domani, giovedì 28 aprile, alle ore 17 in via Matteotti 71 a Viterbo.

Fratelli d’Italia Viterbo