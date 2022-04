GoStudent punta sui giovani: nel 2022 boom di assunzioni per l’unicorno Ed-tech

NewTuscia – GoStudent continua la sua espansione in Italia e lo fa in grande: la piattaforma di ripetizioni online approdata l’anno scorso nel nostro Paese sta conoscendo un successo strepitoso e la maxi campagna di assunzioni prevista per il 2022 ne è la testimonianza. Ormai non servono grandi presentazioni: GoStudent è una piattaforma molto conosciuta in Italia, apprezzata sia dai genitori che dagli studenti stessi. Specializzata nell’offerta di ripetizioni onlineGoStudent mette a disposizione insegnanti preparati e coinvolgenti per oltre 30 materie.

La maxi campagna di assunzioni prevista per il 2022 è già iniziata ma sono ancora diversi i posti vacanti, che consentiranno soprattutto ai giovani di trovare un impiego di alto livello, all’interno di un’azienda che punta tutto su equità, diversità ed inclusione.



GoStudent: l’inaugurazione della nuova sede di Milano

La maxi campagna di assunzioni di GoStudent è partita da Milano, città dove l’azienda ha mosso i suoi primi passi in Italia. Dopo essere stata ospite del WeWork di via Mazzini per alcuni mesi, lo scorso febbraio GoStudent ha inaugurato il nuovo ufficio agli ultimi piani di The Angle. L’iconico palazzo signorile in stile Liberty di Corso Italia 3 (Missori) accoglie dunque oggi la sede ufficiale dell’azienda, in cerca di giovani talenti da inserire nel proprio organico. Le figure professionali ricercate da GoStudent sono numerose: dal Sales Specialist al Customer Success Manager, dal Customer Care Manager al Tutor Success Manager. Oltre alle figure da assumere regolarmente con contratto a tempo determinato o indeterminato, GoStudent è, inoltre, da sempre alla ricerca di insegnanti da inserire all’interno della propria tutor community.



L’imminente apertura della sede di Roma

L’espansione di GoStudent in Italia non si ferma però a Milano: nei progetti dell’azienda per il 2022 c’è infatti anche l’inaugurazione di una nuova sede a Roma, nella Capitale. Le proposte di assunzione sono dunque iniziate anche in quest’area, che vedrà presto coinvolti moltissimi giovani talenti. Posizioni aperte anche per lavorare da remoto

La maxi campagna di assunzioni di GoStudent prevista per il 2022 e già avviata non si limita ai posti di lavoro con contatto a tempo indeterminato o determinato in sede. Sono moltissime anche le opportunità lavorative da remoto, dunque anche coloro che si trovano distanti dagli uffici dell’azienda hanno la possibilità di essere assunti e di entrare a far parte della grande famiglia di GoStudent. Parliamo di un’azienda che sta conoscendo un grandissimo successo e che sta dimostrando, giorno dopo giorno, le enormi potenzialità dell’e-learning. La didattica a distanza rappresenta il futuro e ne abbiamo già avuto la dimostrazione durante la pandemia: con i giusti strumenti, l’apprendimento online può rivelarsi addirittura più efficace di quello tradizionale. Vale la pena puntare sull’apprendimento a distanza ed è proprio quello che ha fatto e che continua a fare GoStudent.