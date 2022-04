29° puntata Luce Nuova sui fatti: elezioni a Viterbo, economia, teatro e Viterbese calcio

NewTuscia – VITERBO – Scatta la 29° puntata di Luce Nuova sui fatti. Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni comunali di Viterbo e, questa settimana, saranno ospiti Alessia Mancini di Fondazione ed il candidato a sindaco per Italexit Marco Cardona.

Conducono Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni con l’opinionista fisso Stefano Stefanini.

I riflessi dell’attuale situazione internazionale sull’economia italiana e locale saranno affrontati dal responsabile regionale turismo di Confesercenti Vincenzo Peparello ed il responsabile provinciale del Silb (sindacato italiano dei locali da ballo) Luca Talucci.

Per lo spazio artistico saranno nostri ospiti l’attore Antonio Fazio ed il conduttore web Massimiliano Scuderi: il primo è impegnato in molte commedie brillanti, il secondo viene da un evento a Roma che ha coinvolto il mondo artistico e culturale della capitale.

Per lo sport Maurizio Fiorani farà un bilancio della stagione regolare della Viterbese calcio ed intervisteremo il direttore sportivo gialloblù Mariano Fernandez.

Torna “Aut Aut” di Emanuela Ferruzzi: sarà ospite il noto imprenditore nel settore della ristorazione Andrea Fanti.





Per le rubriche tematiche sarà la volta di Pety Rashk Bologna con “Dalla Tuscia a Miami” e di Giuseppe Pippo Rescifina con “Tuscia tour”.

L’appuntamento è per giovedì 21 aprile alle 21 (ed in replica venerdì 22 aprile alle 14.30) per la 28° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629, 848 Dtt e 5629 Sky), su Tro1 (canale 71 Dtt, il giovedì alle 22) e Tro2

(canale 273 del Dtt, il lunedì alle 12 ed il martedì alle 16.45) sull’Umbria e visibile a Orte, Roma nord, valle del Nera (Comune di Terni) e i paesi di Soriano nel Cimino, Bassano in Teverina, Vasanello e Civita Castellana.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it.