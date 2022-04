Riprese tv, attenzione ai divieti nel centro storico di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Riprese televisive nel centro storico cittadino per il programma Sapiens Files (Rai3), attenzione ai divieti di sosta e di circolazione. A tal proposito, la Polizia locale ha emanato l’apposita ordinanza (n. 295 del 23-04-2022) con alcuni provvedimenti che riguarderanno le vie e le piazze interessate dalle riprese, in programma il 27 e il 28 aprile.



Nel dettaglio, sarà istituito ildivieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8 alle ore 18 di entrambi i giorni (27 e 28 aprile) in via San Lorenzo (nel tratto compreso tra via del Ginnasio, via dei Pellegrini e piazza San Lorenzo), piazza San Lorenzo, piazza San Carluccio, via e piazza San Pellegrino, piazza Scacciaricci e via delle Conce.

Durante le operazioni di registrazione, in caso di necessità, potrebbero verificarsi interruzioni e deviazioni della circolazione veicolare e pedonale.

La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.