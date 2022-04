Palazzo Franciosoni apre le porte al pubblico

NewTuscia – VETRALLA – Vetralla apre le porte del centro storico. Nel pomeriggio di domenica 8 maggio, a partire dalle ore 15 e fino alle 19, in occasione dello Sposalizio dell’Albero, sarà possibile visitare Palazzo Franciosoni. Costruito intorno alla metà del XVI secolo da Jacopo da Vignola (già impegnato nella costruzione del vicino palazzo Farnese a Caprarola) il palazzo si trova a Piazza Franciosoni 2. Già sabato 9 aprile per Tuscia in Fiore i visitatori hanno potuto godere del patrimonio artistico e architettonico dell’edificio, oggi divenuto dimora storica, e ancora una volta sarà possibile accedere al Salone delle Feste e della Caccia.

Tutto reso possibile dalla disponibilità dei nuovi proprietari della dimora storica, ovvero Paola e Giovanni di Carpegna Gabrielli Falconieri.

E ancora una volta sarà il professor Simone Lupattelli , a titolo gratuito, a guidare i visitatori alla scoperta della storia e del fascino delle sale e dei tesori di Palazzo Franciosoni. “La visita – spiega Lupattelli, autore anche di un libro sull’argomento – verterà sulla spiegazione dei cicli pittorici presenti nel salone e, in particolare, sulle scene di caccia e sulle figure delle divinità dell’Olimpo e, quindi, sui rispettivi significati simbolici. Un particolare approfondimento verrà fatto relativamente alla veduta di Venezia con la conseguente ipotesi di passaggio a palazzo di Galileo Galilei e sui suoi rapporti con le personalità più rilevanti del viterbese. Ovviamente qualche accenno sull’edificazione del palazzo e sulle maestranze che ci hanno lavorato, così come sulla nobile famiglia Mariotti-Franciosoni”.

Per prenotare la visita, che è gratuita, sarà sufficiente prenotarsi al numero 3381909335 (Prof. Simone Lupattelli).

In base alle normative anti-Covid verranno organizzati gruppi di massimo 20 persone: 1° gruppo 15:00/15:40; 2° gruppo 16:00/16:40; 3° gruppo 17:00/17:40; 4° gruppo 18:00/18:40