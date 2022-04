Nel centrodestra viterbese “non andrà tutto bene”…

Gaetano Alaimo



NewTuscia – VITERBO – Non sembra vero ma nel centrodestra (o, meglio, quello che rimane) ancora un candidato sindaco non c’è. Da una parte l’unica certezza: Laura Allegrini prosegue come una Ferrari verso

la sua candidatura a sindaco per FdI. Alla presentazione in pompa magna tutti i gerarchi di Fratelli d’Italia ed un ricco spaccato della società viterbese rotelliana. Dall’altra un’altra certezza: Fusco vuole la Allegrini candidata sindaco di coalizione, nemmeno con Ubertini vicesindaco designato. In mezzo l’impossibilità di trovare una quadra su Ubertini candidato sindaco per Lega, Fondazione ed Udc. L’ipotesi Santucci non decolla, almeno per ora, per il resto il nulla.



Quella del centrodestra (meno FdI) è una telenovela che ha ormai mesi alle spalle ed è, forse, l’effetto più immediato della spaccatura dentro Forza Italia prima, con gli “areniani” in forze ora all’elettorato che appoggerà la candidata sindaco del Pd Alessandra Troncarelli dopo il dimissionamento del primo cittadini, quindi della “forzata” volontà dei rotelliani di volere Laura Allegrini sindaco. In mezzo Lega, Forza Italia, Fondazione ed Udc, che si sono trovati ad essere mezza coalizione originaria del centrodestra, un Fusco che già a gennaio ci disse che “il centrodestra come lo conoscevamo a Viterbo non esiste più” e, ora, ad una manciata di giorni dal termine per la presentazione delle liste, tutto tace.



Il rischio serio è che tutti e 4 i partiti del centrodestra vadano da soli e si trovino isolati e perdenti. Al massimo a sostenere un altro candidato al ballottaggio.



La rigidità nelle trattative di questi mesi difficilmente potrà risolversi in questi ultimi giorni. a meno che o si trovi un nome che coaguli i 4 partiti (ipotesi che ormai sembra remota) o, peggio, che da Roma arrivi qualche nome senza possibilità di veto (il che significherebbe scontentare tutti o quasi per le modalità della scelta).



Intanto il centrosinistra ha scelto Alessandra Troncarelli (già “predestinata”), appoggiata anche dal Movimento Cinque Stelle. Se il centrodestra non troverà un candidato unitario il rischio è la frammentazione ed il rischio di implosione politica degli ex alleati di maggioranza. Cui prodest?