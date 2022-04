Il punto sulla 30° giornata di serie D girone E

NewTuscia – VITERBO – Cade in casa 2-0 la capolista San Donato Tavernelle (69 punti) opposta alla Pianese (49) che agguanta la quinta posizione. Per i bianconeri doppietta di Lepri. Accorcia le distanze il Poggibon

si (67) che sbanca agevolmente 4-1 il terreno del Triferno Lerchi (40) e si porta a meno 2 dalla vetta e domenica big match contro il san Donato. Motti, Poggesi (doppietta) e Renzi in rete per gli ospiti, D’ Urso a segno per i locali.



Ok l’ Arezzo (57) che batte 2-0 lo Scandicci (38), in rete Persano e Marchi. Follonica Gavorrano (54) Lornano badesse (47) 1-0 decisiva un’ autorete. Successo importante in ottica salvezza per il Rieti (34) che, al Centro Italia, batte 2-1 il Trestina (46): Tortolano su rigore porta avanti i laziali, pareggio di Barbarossa, Attili in extremis regala 3 punti di platino ai sabini.



Ok la Flamina (43) che sbanca Foligno (28) 2-1, Valentini porta avanti Falchetti, ma Traditi pareggia, e ad inizio ripresa Sirbu trova la rete del successo ai rossoblù.

Il Montespaccato (37) batte 2-0 l’ Unipomezia (27), Calì sigla una doppietta. Il Cannara (34) batte la Pro Livorno (17) 2-0, Carli e Bertolini decisivi. Sangiovannese (33) Cannara (23) termina 2-2.