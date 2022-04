Giovanili Viterbese, Dg Pistolesi: “Dalla paura alla gioia per risultati incredibili”

NewTuscia – VITERBO – A margine della fine della stagione regolare dei campionati giovanili il Dg Francesco Pistolesi traccia il bilancio della stagione gialloblù:

“Quando abbiamo avviato il progetto relativo al settore giovanile della Viterbese non avevamo un briciolo di credibilità, siamo stati derisi da tanti e presi addirittura per pazzi. Forse, anche all’interno della società, qualcuno non era molto convinto degli obiettivi che ci eravamo prefissati.

Abbiamo costruito tre squadre partendo quasi da zero, abbiamo scelto allenatori e collaboratori non senza problemi.

La società ci ha messo a disposizione il massimo che potesse fare, anche facendo sacrifici e di questo bisogna solamente ringraziare il Presidente.

Dopo dieci mesi di duro lavoro, dentro e fuori dal campo, quello che all’inizio sembrava follia si è trasformato in risultato concreto. La Primavera 3 ha vinto il campionato ed ha sfiorato la vittoria dello scudetto di categoria, senza contare l’aver cresciuto almeno 4/5 elementi che ad oggi possono far parte della prima squadra, l’Under 17 si è qualificata alle finali nazionali e l’U15 si è concentrata sul formare i ragazzi per renderli pronti al salto di categoria.

Ognuno di noi ha messo un tassello, i risultati ottenuti sono merito dei sacrifici di tutti.

Non so ancora cosà riserverà il futuro, quello che è certo è che sono state costruite basi solide su cui continuare a lavorare”.