Chiara Frontini: la differenza fatta dal Metodo Progettazione Universale o Coprogettazione per il Terzo Settore

di Simonetta Melinelli

NewTuscia – VITERBO – Sabato 23 aprile si è tenuta presso le Terme dei Papi la presentazione da parte del Movimento Viterbo 2020, della candidata a sindaco Chiara Frontini, sugli obiettivi per il Terzo Settore.

La sala era gremita di esponenti del mondo del volontariato e del sociale, nonché di numerosi cittadini che, nel corso degli ultimi dieci anni, hanno conosciuto ed apprezzato l’attività di ascolto di Chiara e della sua squadra nelle strade e piazze cittadine.

Dieci anni di frenetica attività, per ripulire insieme quartieri e raccogliere in modo capillare le richieste della gente, cercando sempre di recare supporto dall’interno del Comune di Viterbo, seppure come forza di opposizione; sempre questi bisogni sono stati al centro delle iniziative ed interventi di Chiara e del Movimento Viterbo 2020, da lei creato per lo sviluppo e il benessere della comunità.

Tutto questo lavoro costante negli anni ha portato a pianificare impegni ben precisi in ogni settore chiave: turistico, termale, culturale, sociale, ambientale, urbanistico, sportivo, imprenditoriale, ma con una Metodologia innovativa di Coprogettazione e Progettazione Universale, integrata dalle competenze dei vari settori in ogni azione, in modo da renderla inclusiva, considerando ogni punto di vista.

Partendo dai dati statistici e dagli indicatori di qualità della vita del Sole 24 ore (in cui Viterbo e provincia si collocano in pessima posizione, tra gli ultimi per qualità della vita e situazione lavorativa), il Movimento 2020 ha presentato per il Terzo Settore degli impegni ben precisi.

Sono promesse che intende onorare, con il voto e supporto dei cittadini, rendendoli protagonisti del proprio destino e del futuro dei propri figli, dando loro una prospettiva di lavoro e sviluppo senza la necessità di dovere emigrare, perché come tristemente risaputo da tutti fino ad ora, questo incredibile patrimonio di bellezza ambientale, termale, storico, culturale, artistico, non ha saputo essere sfruttato e valorizzato in modo adeguato per supportare il turismo e moltiplicare le occasioni di lavoro, da amministrazioni ed istituzioni, salvo qualche eclatante eccezione come Civita di Bagnoregio e Sutri.

A breve verrà reso noto il Programma completo del Movimento Viterbo 2020, mentre per ora solo le priorità dei vari settori sono state presentate in vari incontri sul territorio.

