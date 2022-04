Bandiera della Repubblica Sociale Italiana appare sulle mura di Viterbo nel giorno della Liberazione

NewTuscia – VITERBO – “Rsi idea assoluta” è la scritta che campeggiava su una bandiera della Repubblica Sociale italiana, apparsa in concomitanza delle celebrazioni della Festa della Liberazione sulle mura storiche di Viterbo. Nei pressi di Porta della Verità.



Un gesto clamoroso che ha lasciato senza parole l’opinione pubblica per la sincronia, ovviamente si capisce voluta, con le celebrazioni dl 25 Aprile.



Il caso, su cui stanno indagando Digos e Carabinieri, può avere i risvolti di apologia del Fascismo, reato previsto prima con la legge Scelba e quindi con quella recente Mancino. E, di ciò, si è subito impegnato a chiedere conto al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti il segretario provinciale di Azione Giacomo Barelli. Che chiede un’ufficiale presa di posizione con una denuncia nei confronti, per ora, di ignoti.



La bandiera è stata issata sulla sommità delle mura: è chiaro, quindi, che il gesto è stato preparato in anticipo ed è stato fatto da persone agili e, presumibilmente, giovani.



Nelle vicinanze del sito insistono alcune telecamere di sorveglianza e, con un po’ di perizia, non dovrebbe essere difficile risalire ai “fenomeni” che hanno inscenato questa che non è possibile definire una pagliacciata per gli effetti che il simbolo ebbe e per i lutti che il Fascismo diede al nostro Paese ed alla Tuscia.



Sul caso potrebbe intervenire anche il prefetto di Viterbo Giacomo Bruno e valutare una convocazione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza, anche se quello che conta è individuare gli autori del gesto.