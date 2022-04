Stella Azzurra Viterbo vincente su Anzio

NewTuscia – VITERBO – Con una brillante prestazione corale l’Ortoetruria-WeCOM sbanca Anzio e conquista un successo di notevole peso in ottica playoff.



Su un campo da sempre estremamente ostico e pur con la pesante assenza di Rubinetti, fermo per un problema muscolare, i biancostellati hanno giocato una gara sapientemente condotta da coach Fanciullo ed efficacemente interpretata da tutti, contenendo le folate offensive ed il gioco molto

fisico degli avversari, concretizzando l’allungo decisivo nel finale.



La Stella Azzurra VT parte con Meroi, Piazzolla, Rovere, Pebole e Price che si oppongono a Coronini, D’Alfonso, Pecetta, Camillo e Nardi. Il 5-0 è firmato da una bomba di Pebole e da un jumper di Rovere, ma i padroni di casa rispondono con due realizzazioni di Camillo. Si procede ad alta velocità punto a punto fino a ad un giro di orologio dalla fine del primo quarto, quando gli ospiti allungano con un tiro dalla media di Pebole ed un tap-in di Cittadini per il 19-15.



Seconda frazione fotocopia della prima, con Conte, D’Alfonso e Nardi che hanno ottime percentuali sia dal campo che a cronometro fermo, ai quali rispondono Casanova, Pebole, Taurchini e Cecchini per andare al riposo di metà gara sul 35-34 per i viterbesi. Si riparte con difese molto più aggressive da entrambe le parti e qualche tensione sotto le plance gestita non al meglio dai direttori di gara, ma la Stella mantiene la giusta concentrazione. Si segna poco, ma i biancoblu rispondono alle triple di D’Alfonso e Coronini ed ai precisi viaggi in lunetta di Nardi e Conte, con Pebole, un tiro da oltre l’arco di Price e la precisione ai liberi di Casanova, Pebole e Rovere che fissano il punteggio sul 46 pari.



Ultima frazione a ritmi elevati. Coronini porta il +2 per i suoi, Rogani firma la bomba del sorpasso e Conte quella del controsorpasso. Casanova impatta e Fanciullo alza ancora ritmi e pressione in difesa. Anzio non segna più su azione, ma è concreta con 5/6 ai liberi con Camillo e Conte, ai quali rispondono sempre dalla carità Rovere, Pebole e Casanova. Camillo fa 1/2 e Meroi allunga con un canestro nel pitturato, seguito da una bella penetrazione di Casanova. Ancora Coronini con 1/2 a cronometro fermo cerca di riportare Anzio a contatto, ma due ottime incursioni nell’area avversaria di Casanova fruttano 4 liberi di cui 3 convertiti. Ultimi 2” ad alta tensione, con vibranti proteste dalle tribune e nervi tesi e qualche colpo di troppo in campo. La Stella non perde però lucidità ed Anzio non ne ha più. Taurchini e Rovere dalla lunetta ed il canestro finale di Pebole danno un successo meritato all’Ortoetruria-WeCOM che mette a referto una vittoria molto importante.



Ottima la prova di tutta la squadra per la reazione dimostrata dopo il passo falso contro San Paolo Ostiense, frutto di una immediata ritrovata convinzione nei propri mezzi e di una giusta tensione mentale per tutta la partita. Ora ci si prepara subito all’altra sfida importantissima, sempre in

trasferta, sabato sera sul parquet di Frascati.



ORTOETRURIA-WeCOM STELLA AZZURRA VT 66: Price 6, Cittadini 4, Rogani 3, Navarra ne, Cecchini 2, Taurchini 3, Pebole 17, Meroi 4, Rovere 13, Nieddu ne, Piazzolla, Casanova 14; Coach: U. Fanciullo, Ass.ti: J. Vitali, U. Cardoni



ANZIO BASKET CLUB 58: Coronini 6, Conte M. ne, D’Alfonso 7, Deriu D., Pecetta 4, Camillo 10, Nardi 14, De Franceschi ne, Conte D. 16, Deriu S. 1; Coach: M. Melchiorri

Parziali: 19-15/ 16-19/ 11-12/ 20-12

Rimbalzi: Rovere 18, Cittadini 5

Assist: Pebole e Meroi 3