NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Non decolla il progetto play-out Torrese che si arena davanti ad un Grotte di Castro in grado di mantenersi in linea play-off. E’ la giornata di Ranucci (per lui tripletta) e di Zammarchi (doppietta). Il tutto ingioiellato dai prezziosismi balistici di Giunta ed Aprea. Decollano per qualità tecnica le intuizioni di Belgi. Daffeh, Macalou e Lupi le individualità Torrese che emergono da un anonimo primo tempo. Molto meglio la ripresa grazie anche ad un atteggiamento ospite un po’ svagato tatticamente. Soprattutto per Daffeh che mette a segno una doppietta e Macalou che uccella dalla distanza Trasarti. Indegni dieci minuti finali. Poco gioco, tanti falli e arbitro che per evitare una megarissa fischia triplicemente al 45°, senza consentire minutaggio di recupero. Commissario di campo che si fionda negli spogliatoi per parlare con il Direttore di Gara. In merito eventualmente a provvedimenti si dovrà attendere il fine settimana.



CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE B)

VENTUNESIMA GIORNATA (SABATO 23 APRILE 2022)

ASSD TORRESE – ADC GROTTE DI CASTRO 3-7

(PRIMO TEMPO 0-4)

ASSD TORRESE: Baba, Zanoni (6° st Barna), Ghinassi (25° st Avitabile), Lupi, Magini, Magrini, Sidime, Evangelisti, Macalou, Daffeh, Chunjiong (26° st Brenci)

A DISPOSIZIONE: Lombardelli, Galli

ALLENATORE: Manucci

ADC GROTTE DI CASTRO: Simone Trasarti, Belgi (14° st Zanoni), Scatena (1° st Alesini), Ercoli, Ragnini, Procenesi, Giunta, Cesaretti, Ranucci, Zammarchi, Aprea

A DISPOSIZIONE: Simoncelli, Moretti

ALLENATORE: Emilio Trasarti

MARCATORI: 3° pt Zammarchi (ADGC), 5° pt Zammarchi (ADGC), 21° pt Giunta (ADGC), 39° pt Aprea (ADGC), 3°st Ranucci (ADGC), 12°st Ranucci (ADGC), 16° st Daffeh (AT), 35° st Daffeh (AT), 37° st Ranucci (ADGC), 38° Macalou (AT)

NOTE: Ammoniti 4° pt Baba (AT), 28°st Simone Trasarti (ADGC), 45°st Macalou (AT), 45° st Zammarchi (ADGC)

ARBITRO: Luca Cesari di Viterbo