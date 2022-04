I 18 anni di Jacopo!

NewTuscia – VITERBO – 24 Aprile AUGURIIII Caro Jacopo, sei nato che eravamo una coppia di giovani innamorati e ora sei qui coi tuoi 18 anni a ricordarci che siamo cresciuti assieme a te.

Abbiamo vissuto con te le tue gioie, abbiamo esultato per le tue nuove piccole e grandi esperienze e ci siamo preoccupati per i tuoi improvvisi sbalzi di umore: abbiamo cercato insomma di esserti vicino sempre anche quando magari ci allontanavi perché quando si cresce – si sa – a mamma e papà non bisogna essere troppo legati.



Siamo felici di come sei cresciuto e siamo contenti di tutti i traguardi che stai raggiungendo, e siamo ancor più curiosi di scoprire quali nuovi traguardi raggiungerai. Crediamo molto in te: sei un ragazzo speciale, educato e disponibile, divertente e gentile con tutti; sei una bella persona e le belle persone, quelle che contano davvero, arrivano sempre molto in alto nonostante le difficoltà della vita.

Sembra ieri quando iniziavi a muovere i tuoi primi passi, a dire le tue prime paroline, a fare le prime amicizie all’asilo e alle scuole elementari. E ci sembra ieri quando iniziavi la scuola media e poi le scuole superiori: è passato tantissimo tempo, ne hai fatta di strada e ora sei arrivato a 18 anni, l’età della patente, della conquista del mondo, l’età in cui i sogni si fanno più belli perché ci sembra che finalmente possiamo realizzarli pian piano.



Caro Jacopo, sei una delle nostre gioie più grandi, sei stato e sarai sempre il regalo bello che la vita avesse potuto donarci, tu e tua sorella siete stati le vere fedi nuziali della nostra vita assieme, e per questo noi non smetteremo mai di dirti grazie: grazie per quello che sei stato, per quello che sei e per quello che sarai. Grazie per i tuoi abbracci e i tuoi sorrisi. Che la vita possa sorriderti sempre e che tu possa rialzarti più forte di prima le tante volte in cui cadrai.



Auguri e buon 18 anno dalla tua mamma Ilaria, il papà Andrea, tua sorella Martina, i Nonni, quanti ti vogliono bene e per finire da me lo zio acquisito Marino.