Una bella Viterbese sbanca Carrara 3-1, ora giocherà i Play-Out

Maurizio Fiorani

NewTuscia -CARRARA – Una bella Viterbese sbanca il campo della Carrarese con un secco 3-1 in rimonta. Sotto di una rete segnata da Battistella nel primo tempo, la formazione gialloblù rimonta con tre belle reti di Urso, Polidori ed Adopo. Ora la Viterbese è quint’ultima in classifica e nei Play-Out, probabilmente incontrerà l’Imolese, salvo le decisioni della Lega in merito alla penalizzazione della formazione romagnola.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

CARRARESE:Vettorel, Semprini, Rota, Marino, Imperiale, Battistella, Berardocco, Figoli, Bramante, Doumbia, Giannetti.

A disposizione di Mr. Antonio Di Natale: Barone, Mazzini, Sabotic, Bevilacqua,D’Auria, Energe, Battipagani, Bagnoli, Bertozzi, Giannini, Bigni, Arcuri.

VITERBESE: Bisogno, Semenzato, Ricci, Marenco, Calcagni, Adopo, Megelaitis, Mungo, Urso, POlidori, Bianchimano

A disposizione di Mr.Alessandro Dal Canto: Fumagalli, Polito, Iuliano, D’Ambrosio, D’Uffizi, Pavlev, Hyka, Alberico, Maffei

Arbitro: Signor Matteia Caldera di Como

Assistenti: Signorti Pietro Pascoli di Bologna e Fabrizio Giorgi di Legnano

Quarto Uomo: Signor Stefano Ranieri di Como

CRONACA DEL PRIMO TEMPO



Al 9° calcio d’angolo per la Carrarese, Dumbia attaccante della Carrarese parte in sospetta posizione di fuorigioco e il difensore Marenco della Viterbese mette in angolo.

Al 12° la Carrarese si porta in vantaggio con Battistella che di testa mette in rete un traversone sulla fascia destra, alle spalle del portiere Bisogno.

Al 18° calcio d’angolo per la Viterbese, Battistella anticipa Bianchimano in corner. Calcio d’angolo battuto da Mungo, pallone scodellato in area di rigore dei toscani Bianchimano manda fuori da buona posizione.

Al 22°calcio d’angolo per la Viterbese batte dalla bandierina Mungo, pallone scodellato in area toscana, ma il portiere della Carrarese respinge di pugno ed allontana la minaccia.

Al 34° Marenco mette in angolo anticipando Giannetti della Carrarese. Calcio d’angolo della Carrarese, pallone messo in area di rigore colpo di testa di Doumbia e parata del portiere della Viterbese.

Al 40° bella azione della Viterbese con una bella triangolazione tra Polidori e Bianchimano, con quest’ultimo che viene anticipato di un soffio da un difensore della Carrarese.

Al 41° viene ammonito Megelaitis della Viterbese per un fallo a centrocampo.

Al 43° viene ammonito Cairoti della Carrarese, per una trattenuta su Adopo della Viterbese.

La prima frazione di gioco termina con la Carrarese in vantaggio per 1-0.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO



Nessun cambio nelle due squadre.

Al 3° Carrarese pericolosa con una rovesciata di Giannetti, ma la palla esce fuori di poco.

Al 4° la Viterbese pareggia con una gran rete di Urso che, servito in area, con un gran tiro non lascia scampo al portiere della Carrarese Vettorel.

Al 9° Viterbese vicina al 2-1 su calcio d’angolo, con pallone scodellato in area colpo di testa di Bianchimano, ma il pallone esce fuori di poco.

Al 11° Carrarese vicna al 2-1 con Dumbia che di testa mette di poco fuori.

Al 14° la Viterbese passa in vantaggio con Polidori che, servito da un bel cross dalla fascia destra, di testa mette in rete in tuffo alle spalle del portiere Vettorel.

Al 18° viene annullata una rete alla Carrarese per un fallo sul difensore Ricci della Viterbese.

La Carrarese preme alla ricerca del pareggio.

Al 27° formazione toscana pericolosa con una bella azione in area di rigore, il pallone colpito da Dumbia la palla esce fuori di poco.

Al 29° viene ammonito Marenco difensore della Viterbese per un fallo.

Al 31° il portiere Vettorel della Carrarese esce e liscia il pallone, Adopo da posizione decentrata serve Bianchimano che manda alto sopra la traversa.

Al 32° cambio nella Viterbese: esce Bianchimano per Alberico.

Al 33° cambio nelle fila della Carrarese: esce Bramante e al suo posto entra D’Auria.

Al 34° colpo di testa di Lauria in mischia e grande parata del portiere Bisogno.

Al 35° esce Marenco per infortunio nelle fila della Viterbese, al suo posto entra Maffei.

Al 40° Viterbese vicina al 3-1 per una clamorosa deviazione di un difensore della Carrarese, ma il portiere Vettorel compie un miracolo.

Al 43° contropiede ottimo, ma la Viterbese sciupa tutto sprecando una buona occasione facendosi anticipare da un difensore toscano.

Al 45° punizione per la Carrarese, ma la difesa gialloblù allontana la minaccia.

Al 47° tiro di Giannetti della Carrarese che dal limite manda alto sopra la traversa della porta della Viterbese.

Al 95° La Viterbese si porta sul 3-1 con una gran rete dalla distanza di Adopo.

La partita finisce con la Vittoria per 3-1 della viterbese che arriva al quint’ultimo posto della classifica.

RISULTATI DELLA 38° GIORNATA

MONTEVARCHI-GUBBIO 2-1

CARRARESE-VITERBESE -1-3

LUCCEHESE-PISTOIESE 3-2

MODENA-PONTEDERA 4-0

OLBIA-GROSSETO 3-1

PESCARA-IMOLESE 2-2

SIENA-CESENA 0-0

TERAMO-REGGIANA 0-2

VIRTUS ENTELLA-FERMANA 2-1

VJS PESARO-ANCONA-MATELICA 0-4

CLASSIFICA DEFINITIVA

MODENA 88 PROMOSSO IN SERIE B

REGGIANA 86 PLAY OFF

CESENA 67 PLAY-OFF

VIRTUS ENTELLA 65 PLAY-OFF

PESCARA 65 PLAY-OFF

ANCONA-MATELICA 57 PLAY OFF

GUBBIO 52 PLAY-OFF

LUCCHESE 50 PLAY-OFF

OLBIA 46 PLAY-OFF

CARRARESE 45 PLAY-OFF

VJS PESARO 45

MONTEVARCHI 45

SIENA 44

PONTEDERA 43

TERAMO 42

VITERBESE 39

PISTOIESE 36

FERMANA 35

IMOLESE 34 (-2)

GROSSETO 30 RETROCESSO IN SERIE D

PLAY-OUT

IMOLESE-VITERBESE SI GIOCA IL 7 MAGGIO 2022 PARTITA D’ANDATA

FERMANA-VITERBESE SI GIOCA IL 7 MAGGIO 2022 PARTITA D’ANDATA