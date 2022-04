NewTuscia – CIVIITA CASTELLANA – Buon pari esterno dello Sporting Club Thule, ottenuto in rimonta nel derby andato in scena sul difficilissimo campo indoor di Corchiano, contro il sempre ostico Real Civita Castellana.

Partita dura e ricca di emozioni, giocata a ritmi elevatissimi da entrambe le formazioni, tra reti, legni colpiti e occasioni da rete create su entrambi i fronti. Sono i viterbesi (senza Braconcini tra i pali, sostituito da un ottimo Rizzi) a chiudere avanti la prima frazione di gioco, a seguito delle reti di Floreno, di testa, e Zanoni, su punizione, che rispondono al repentino vantaggio del Real.

In avvio di ripresa gli ospiti si portano sul 3-1 grazie al gol di rapina di Bruno, ma subiscono il ritorno degli avversari che prima pareggiano il conto in pochi minuti sfruttando un paio di disattenzioni avversarie, e poi si portano addirittura sul 4-3 su calcio di punizione. Ma a ristabilire la parità ci pensa uno straordinario Mechelli, che confeziona la rete del 4 pari a seguito di una memorabile azione personale. Il tutto prima di un nervosissimo finale di gara, con tanto di tiro libero fallito dai locali e un duplice episodio da moviola maturato in area civitonica. Arriva così un pareggio che può definirsi in fin dei conti giusto, con entrambe le formazioni che escono a testa alta ed un Thule che archivia l’ennesima prova positiva.

“Partita maschia – commenta il capitano amaranto-blu Daniele Buzzi – giocata su ritmi molto intensi e su un campo difficilissimo, dove viene a meno il bel gioco e di solito sono sempre gli episodi a decidere le partite. Potevamo vincere noi, così come loro, ed alla fine ne è uscito un buon pareggio, nonostante bruci il fatto di non aver sfruttato a dovere qualche occasione a nostro favore nel finale”.