Una storia di buona sanità a Belcolle

VITERBO – Quando la sanità funziona. Arriva una storia a lieto fine da Acquapendente a firma di Santino Giuliani.



“A seguito di ricovero presso l’Ospedale di Belcolle di Viterbo – Centro di Riferimento Regionale per la Nefrologia e Dialisi – Direttore del Centro Prof. Sandro Feriozzi”, sottolinea, “ ho con piacere potuto sperimentare personalmente la professionalità, la serietà, la dedizione, l’attenzione verso il malato con cui il Professore stesso lo dirige. Altrettanto encomiabile è l’operato della Coordinatrice Infermieristica, Oriana Carofei, di tutto lo staff medico ed infermieristico di cui si evidenzia la disponibilità e la passione profusa nella professione. Anche il servizio di trasporto del paziente da casa al centro di cura e ritorno per poter effettuare le terapie necessarie, è stato affidato a personale gentilissimo, serio e puntuale. Si ringraziano a tal proposito Andrea e Katia, che svolgono il loro lavoro con profonda attenzione e diligenza, nonché con cortesia ed umanità. Ringrazio infine la Regione Lazio e il Presidente Zingaretti per questa struttura all’avanguardia e fiore all’occhiello della ASL Viterbese”.

