Il CSI ricerca a Viterbo arbitri e giudici di ciclismo

Al via oggi la campagna provinciale per rintracciare i futuri direttori di gara di, calcio e giudici di ciclismo.

AAA cercasi arbitri nel CSI! Non è un semplice annuncio online ma una campagna di comunicazione integrata e decisa per avere giovani appassionati pronti a fischiare per i colori arancioblu. Il titolo “Se ci sei, facci un fischio!“, è appunto emblematico, deciso ad individuare e a rintracciare giovani e brillanti aspiranti direttori di gara di calcio, e giudici di ciclismo.

La campagna, che attraverso i comitati territoriali intende arrivare capillarmente in ogni angolo d’Italia. Morale comune: senza un arbitro in campo non si scende e non si gioca.

Nel CSI non si fa l’arbitro, ma lo si è, o lo si può diventare attraverso una formazione, con corsi ad hoc, dove emerge chiaro il compito educativo oltre che regolamentare che si chiede ad un fischietto ciessino.

La missione è quella di avvicinare tutti quei ragazzi che vogliono continuare a fare sport, a correre, ad allenarsi in un ruolo diverso, diventando arbitri, attori e attivi protagonisti in campo in ogni sport.



«L’attività sportiva sta lentamente ma concretamente ripartendo su tutto il territorio nazionale e per questo oggi più che mai abbiamo bisogno di arbitri», l’arbitro deve essere anzitutto appassionato ed accogliente, disposto ad imparare e a mettersi in gioco sui campi di calcio e sugli impianti di gioco, con la capacità di rimanere serenamente al centro dell’attività sportiva con personalità e sensibilità.

Per quanto sembri che all’arbitro si rivolgano quasi solo critiche, in realtà non è così, ma è il contrario. L’arbitro molto spesso è visto come persona capace di assumersi responsabilità decisionali per guidare lo svolgimento del gioco nel rispetto delle regole.

Ma soprattutto, in questi tempi, l’arbitro deve aiutare a vivere lo sport con gioia, serenità, amicizia, arbitrando con rispetto ed entusiasmo, contagiando di passione sportiva i giocatori e chi assiste al gioco. Quest’anno, con la speranza di uscire definitivamente dalla pandemia abbiamo pensato di ripartire cercando di coinvolgere in particolare i giovani che hanno voglia di vivere esperienze formative senza perdere la possibilità di fare vero sport. Perciò ci rivolgiamo alle società sportive e alle scuole affinché favoriscano questo messaggio di coinvolgimento e partecipazione che aiuterà a rendere più diffusa la pratica sportiva tanto necessaria nella società attuale per i valori culturali e sociali che vengono promossi».

Ci potete contattare via mail a c.c.s.i.viterbo@tin.it



CSI Viterbo