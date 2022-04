Bassano in Teverina. Giuseppe Barbini rinuncia alla nomina a consigliere comunale

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Nella giornata odierna, venerdì 22 aprile, presso il Comune di Bassano in Teverina è pervenuta una nota con la quale il nostro concittadino Giuseppe Barbini ha informato l’ente di voler rinunciare alla nomina a consigliere comunale.

Il gruppo di minoranza “Bassano di tutti”, con prima le dimissioni di Antonietta Fronteddu e successivamente la rinuncia di Giuseppe Barbini, rimane dunque composto momentaneamente solo da Paola Saltalamacchia e Rolando Bernardini.

Alle ultime elezioni comunali del giugno 2019, la lista “Bassano di tutti” con Antonietta Fronteddu candidata sindaca aveva ottenuto il 9,79 per cento dei voti contro il 90,21 per cento raccolti dalla lista “Insieme per cambiare” del primo cittadino Alessandro Romoli. Giuseppe Barbini, candidato per “Bassano di tutti”, aveva ottenuto otto preferenze.

Al prossimo consiglio comunale si procederà a un’ulteriore surroga in ordine di preferenze ottenute.

Comune di Bassano in Teverina