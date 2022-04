NewTuscia – ROMA – “Domani mattina sarò ai caselli di Castel Madama e Vicovaro-Mandela al fianco dei Sindaci e degli Amministratori, per dire no agli aumenti dei pedaggi dell’autostrada A24/A25. Aumenti che rappresenterebbero un vero salasso per i tanti pendolari della nostra Regione. La data del 30 giugno è sempre più vicina e bisogna fare di tutto per bloccarli”Lo scrive Bruno Astorre, Senatore e Segretario Pd Lazio