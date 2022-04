Raduno Mini. Centro Italia, attenzione alla viabilità

NewTuscia – VITERBO – “Raduno Mini – Centro Italia”, attenzione ai provvedimenti viari che si renderanno necessari per consentire il regolare svolgimento della manifestazione automobilistica nella mattinata di sabato 23 aprile a Viterbo. Come riportato nell’ordinanza della Polizia locale (n. 272 del 19-4-2022), dalle ore 10,30 alle ore 13 (o comunque fino a cessata necessità), saranno previste interruzioni e deviazioni del traffico veicolare lungo il seguente percorso: S.S. Cassia nord, via della Palazzina, piazzale Gramsci, viale R. Capocci, Porta Romana, via Garibaldi, via Cavour, piazza del Plebiscito, via San Lorenzo, piazza della Morte, piazza San Lorenzo, via Cardinal La Fontaine, via San Pietro, via di Porta Fiorita, via Vico Squarano, via San Paolo, rotatoria Valle Faul, Tangenziale ovest, S.S. Cassia nord.