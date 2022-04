Arci Viterbo, al via Resist 2022

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Arci Viterbo presenta Resist, la manifestazione dedicata alla Resistenza, all’antifascismo e alla loro attualità che è arrivata alla diciottesima edizione. Anche quest’anno il programma è stato costruito insieme ai circoli e alle associazioni di Viterbo e provincia.

Resist non vuole solo conservare la memoria ma affermare l’attualità della lotta e dei valori antifascisti così come l’impegno per la pace e per un mondo più giusto, per questo Arci Viterbo esprime il proprio sostegno all’ANPI, vittima di attacchi da parte di organizzazioni neofasciste e di assurde polemiche sugli organi di stampa nazionali.

Resist è organizzata da Arci Viterbo e ANPI Comitato provinciale Viterbo con il sostegno di Coop Unicoop Tirreno Sezione Soci di Viterbo.

Gli eventi iniziano venerdì 22 aprile con le mostre Testa per dente e Omocausto organizzate dalla sezione ANPI di Soriano nel Cimino e con l’iniziativa La festa più bella al Palazzo della Cultura di Caprarola.

Resist è stata realizzata con la collaborazione di ANPI Viterbo, Aucs Onlus, Arci Solidarietà Viterbo, Circolo Arci Il Cosmonauta (Viterbo), Circolo Arci il Cantinone (Vignanello), Circolo Arci La Poderosa (Vasanello), Associazione Ponti di Memoria (Montefiascone), Sezione ANPI Garbatella, Sezione ANPI Soriano nel Cimino, Sezione ANPI Vetralla, Legambiente Circolo Lago di Vico, Caprarola dal basso e Associazione Le città invisibili (Caprarola).

Per informazioni: www.arciviterbo.it

Programma

Dal 22 aprile al 1 maggio

Torre Palazzo Chigi-Albani,

Soriano nel Cimino

Mostre Testa per dente e Omocausto

Organizzato dalla Sezione ANPI Soriano. Con il patrocinio

del Comune di Soriano nel Cimino.

Venerdì 22 aprile 2022

Dalle ore 16:30

Palazzo della Cultura, Caprarola

La festa più bella. Un intreccio di parole, storie, immagini e suoni.

Testimonianze dell’antifascismo

a Roma e nel Lazio, videoracconto

su Nuto Revelli, comandante partigiano, letture tratte

da I Racconti della Resistenza.

Per informazioni chiamare

il 333.96.00.474

Sabato 23 aprile 2022

Ore 18:00

Circolo Arci Il Cosmonauta, Viterbo

Palmira e i miraggi

Monologo teatrale, con Pietro Benedetti. Testi di Piero Arcangeli, dai romanzi e dalle poesie operaie di Luigi Di Ruscio.

Ore 16:00

Casa del popolo, Vasanello

La Poderosa organizza Inaugurazione murales sulle staffette partigiane.

Con la presenza di Luciana Romoli

e Teresa Vergalli, partigiane, Enrico Mezzetti, presidente ANPI Viterbo, Vincenzo Libriani, presidente

La Poderosa.

Lunedì 25 aprile

Circolo Arci Il Cosmonauta, Viterbo

Pranzo sociale con l’ANPI

Per prenotare chiamare il numero 0761.22.02.06

Ore 17:00

Palazzo Zelli, Vetralla

Antifascisti narrano: La Tuscia delle lotte per la libertà, il lavoro, la pace

Con Pietro Benedetti

Venerdì 29 aprile

Ore 18:00

ANPI Soriano, Sezione Gino Strada, Via Monte Cavallo 34, Soriano nel Cimino

Presentazione del libro Partigiani contro. Con la partecipazione

di Cronache ribelli.

Ore 17.30

Vignanello, presso il giardino pubblico

Il circolo Arci il cantinone presenter‡ un documento storico rinvenuto presso l’Archivio della fondazione Gramsci di Roma. “Donne di Vignanello per la pace in lotta contro i nazifascisti“. Attraverso

il documento avvio della ricerca storica dei fatti del marzo del ’44.

Ore 21:00

Circolo Arci il Cosmonauta, Viterbo

Proiezione di Tekoser, Il partigiano Orso di Dario Salvetti, a cura di Aucs Onlus

Sabato 30 aprile

Ore 18:00

ANPI Soriano, Sezione Gino Strada, Via Monte Cavallo 34, Soriano nel Cimino

Presentazione del libro Carabinieri kaputt, con la partecipazione dell’autore Maurizio Piccirilli

Ore 20:00

Circolo Arci il Cosmonauta, Viterbo

Cena sociale con i prodotti di Libera terra. Con il sostegno di Coop.

Per prenotare chiamare il numero 0761.22.02.06

Alle ore 21:00 proiezione di Le mani in pasta di Daniele Biacchessi. II giornalista, scrittore e fotoreporter Maurizio Piccirilli sarà ospitato per parlare del suo lavoro Carabinieri Kaputt.

Mercoledì 4 maggio

Ore 17:00

Sala Reggia, Palazzo dei Priori, Viterbo

La guerra in Ucraina: radici del conflitto e crisi umanitaria

Con Fabrizio Maronta, redattore e responsabile delle relazioni internazionali di Limes; Silvia Stilli, direttore di ARCS. Maso Notarianni, reporter e giornalista, sar‡ presente in collegamento. Modera Monica di Sisto, giornalista Askanews

Nell’ambito di Resist Arci Blera curerà un incontro presso la Scuola Media di Blera dal titolo L’eccidio nazista a Blera del 29 Ottobre 1943 e il bombardamento alleato del 6 Giugno 1944.



Arci Comitato Provinciale Viterbo