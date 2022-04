Rifiuti. Ghera (FDI): “Pd rinnega millantato ecologismo”

NewTuscia – ROMA <<Sugli impianti per i rifiuti la strategia del Pd è sempre la stessa : lasciare che si arrivi alla emergenza permanente sulla pelle dei cittadini, per poi imporre soluzioni calate dall’alto che rispondono ad opache logiche di potere e non hanno nulla di innovativo e di positivo per la comunità. Quando governavano altri partiti i Dem avversavano i termovalorizzatori e le discariche, ora che devono risolvere il problema rinnegano il loro millantato ecologismo e propongono impianti a forte impatto ambientale come sono anche i biodigestori, per di più in territori che già hanno pagato un alto tributo in termini di inquinamento. Dopo aver chiuso Malagrotta senza avere un alternativa hanno lasciato per anni che Roma fosse coperta dall’immondizia, per riproporre poi discariche e termovalorizzatori.

Nemmeno l’occasione del Piano Regionale Rifiuti è stata colta dalla giunta Zingaretti. Sin dalla sua approvazione il PRR è risultato solo manualetto di buone intenzioni e niente di più, rendendo evidente l’intenzione della Maggioranza di Sinistra del Lazio di non volere intraprendere un iter per un ciclo di rifiuti sostenibile che preveda concetti come la riduzione del rifiuto a monte, il coinvolgimento delle aziende nel riuso dei materiali, politiche di incentivi per il reso del vetro ed i conseguenti processi di recupero delle materie che è possibile riutilizzare.>> Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.