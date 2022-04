Luce Nuova sui fatti: elezioni a Viterbo, ambiente, giornalismo ed arte nella 28° puntata

NewTuscia – VITERBO – Dopo uno stop forzato torna su Tele Lazio Nord “Luce Nuova sui fatti”. La 28° puntata sarà ricca di argomenti ed ospiti.



Si comincia con le elezioni amministrative del 12 giugno a Viterbo: saranno in studio Luisa Ciambella (Per il Bene comune) e Claudio Ubertini (Lega). Parleremo della campagna elettorale, di programmi e di come le forze politiche si stanno organizzando per succedere a Giovanni Arena.



Spazio, quindi, all’ambiente per parlare di green economy ed energie rinnovabili con il vicesindaco di Montalto di Castro Luca Benni. Sarà ospite in studio anche Don Emanuele Germani, responsabile delle comunicazioni sociali della Diocesi di Viterbo, che farà un bilancio degli eventi della santa Pasqua e con cui daremo l’anteprima del prossimo spazio informativo e divulgativo fisso della Diocesi di Viterbo su “Luce Nuova sui fatti”.

Condurranno Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni con la collaborazione dell’opinionista fisso Stefano Stefanini.

La seconda parte sarà dedicata allo spettacolo ed alla cultura. Avremo in studio il direttore responsabile di Gp Magazine Alessandro Cerreoni. “Gp Magazine” è una rivista free press di primo livello, nazionale, che si occupa di cultura, arte, spettacolo ed attualità.



Per la rubrica “A tutto teatro e spettacolo” Arianna Cigni intervisterà le attrici Laura Ranghi e Sabrina Tutone che, insieme a lei, hanno portato in scena a Roma lo spettacolo “L’iniziazione“.



Maddalena Menza ha intervistato, invece, il giovane e promettente attore italiano Francesco Serpico.



La puntata sarà interamente dedicata a due viterbesi, amiche del conduttore Gaetano Alaimo, scomparse in condizioni sfortunate da pochi giorni: Alessandra Fasanari e Maria Ferlicca.



Per le rubriche tematiche sarà la volta di “Divulgamus” di Andrea Bonifazi, “Medicina arte nelle arti” di Giansisto Garavelli, “Pane, amore e psicologia” di Chiara Laratta, “La nave volante” di Massimiliano Max Scuderi, Mariagiovanna Elmi ed Arianna Cigni, “Il mondo di Crimy” di Cristina Tagliente e “Gocce di benessere” di Monica Errani.



Che dire…si preannuncia una 28° puntata di “Luce Nuova sui fatti” scoppiettante, che come sempre darà la voce agli esperti ed approfondirà i temi più sentiti dall’opinione pubblica con un taglio di qualità ed informativo a tutto tondo.



L’appuntamento è per giovedì 21 aprile alle 21 (ed in replica venerdì 22 aprile alle 14.30) per la 28° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629, 848 Dtt e 5629 Sky), su Tro1 (canale 71 Dtt, il giovedì alle 22) e Tro2

(canale 273 del Dtt, il lunedì alle 12 ed il martedì alle 16.45) sull’Umbria e visibile a Orte, Roma nord, valle del Nera (Comune di Terni) e i paesi di Soriano nel Cimino, Bassano in Teverina, Vasanello e Civita Castellana.

