Il Tc Viterbo in lotta per la serie B

NewTuscia – VITERBO – Altra sfida decisiva e altro successo 4-2 per i ragazzi del Tennis Club Viterbo questa volta contro i romani del T.C.Project; l’incontro, rinviato 2 volte per maltempo, è stato finalmente recuperato e ha dato uno scossone alla classifica del girone.



La squadra viterbese, neopromossa dalla D1 e sponsorizzata da Banca Lazio Nord , aveva iniziato il campionato con l’obiettivo di salvarsi e si ritrova ora vicinissima a qualificarsi per i play-off per la promozione in serie B.



La sfida con il T.C.Project ha visto un grande equilibrio nei singolari: ai 2 punti viterbesi portati da Fausto Barili ( 6/4 7/6 su Fornara) e da Simone Poeta ( 5/7 6/4 7/6 su Binni) hanno risposto i 2 punti romani con Tancredi che batteva Marco Calandrelli 7/5 2/6 6/3 e Bisceglie che superava Fabio De Santi 4/6 6/4 6/1.



Decisivi i doppi: Barili- Poeta dominano 6/2 6/2 contro LupoliFornara e Calandrelli-Galvani conquistano il quarto punto contro Tancredi-Binni (1-0 rit.).

Domenica, al Tennis Club Viterbo, ultima sfida del girone contro lo Sporting Eur, ai ragazzi capitanati dal maestro Paolo Ricci basterà un pareggio per essere certi della qualificazione ai playoff, inizio alle ore 10.