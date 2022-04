Sutri “assaltata” dai turisti per il week end di Pasqua

NewTuscia – SUTRI – Nonostante il vento freddo di questi giorni nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta a Sutri sono stati registrati numeri record all’insegna del turismo.

L’assessore al turismo del Comune di Sutri, Claudia Mercuri

Ristoranti affollati, Bed and Breakfast sold out e la piazza che torna finalmente a svolgere il suo ruolo sociale, nonostante le incertezze e i limiti di un emergenza sanitaria che sembra proprio non voler mollare la presa.

Sono stati circa 1000 gli ingressi registrati nel fine settimana al Parco Archeologico e al Museo di Palazzo Doebbing a Sutri, dove il prossimo 29 Aprile verrà inaugurata la nuova stagione espositiva con la mostra “Eccentrici Solitari” curata da Vittorio Sgarbi Sindaco di Sutri, prodotta da Contemplazioni, resa possibile grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo.

Oggi Sutri oltre ad essere uno dei borghi più belli d’Italia, é la città dell’arte e della cultura grazie a Vittorio Sgarbi e alla sua visione condivisa di promozione turistica messa in campo in questi anni che oltre ad aver rilanciato la città trasformandola in un vero e proprio polo di attrazione internazionale capace di generare occupazione e sviluppo ha inoltre riacceso i riflettori su tutta la Tuscia.

Ci vuole coraggio nella vita, non bisogna mai rinunciare alla cultura, e in qualità di assessore al turismo non nascondo che vedere la nostra città in ripresa dopo il grande buio del covid mi rende orgogliosa, per questo mi sento di rivolgere al Sindaco on. prof. Vittorio Sgarbi un ringraziamento sincero per il grande lavoro che sta svolgendo a favore di Sutri.

La bellezza deve rimanere un valore e la politica ha il compito di cogliere questo valore.

Claudia Mercuri

Assessore al turismo e al talento Comune di Sutri