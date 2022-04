Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 19/04/2022

Viterbo

Condizioni di tempo stabile con nubi sparse al mattino, cieli generalmente poco nuvolosi nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto, mentre nella notte si attendono piogge. Temperature comprese tra +5°C e +19°C.

Lazio

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi in mattinata, nubi sparse nelle ore pomeridiane; nubi compatte in serata su tutto il Lazio, piogge attese nella notte.



AL NORD



Al mattino sereno o poco nuvoloso al Nord-Est, cieli nuvolosi altrove con precipitazioni sparse al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con precipitazione su Nord-Ovest e arco alpino e variabilità asciutta altrove. In serata piogge intense e temporali, più asciutto sul Triveneto. Neve in calo fin verso i 1400-1600 metri.



AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio non sono previste grosse variazioni di rilievo. Nuvolosità in Aumento tra la serata e notte con l’arrivo anche di piogge sparse specie tra Toscana, Umbria e Marche.



AL SUD E SULLE ISOLE



Tempo stabile al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, maggiori addensamenti in Sardegna. Nuvolosità in aumento nelle ore pomeridiane specie sulle Isole Maggiori ma ancora con tempo asciutto. Tra la serata e la notte piogge e temporali in arrivo in Sardegna, asciutto altrove con cieli nuvolosi.



Temperature minime in generale aumento, massime in calo al Nord e in rialzo sul resto d’Italia.

