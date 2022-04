Lavori rete fibra ottica, il 21 aprile chiuso tratto strada Respoglio

NewTuscia – VITERBO – Giovedì 21 aprile, dalle ore 8 alle ore 20, divieto di circolazione veicolare su strada Respoglio, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Trieste e il civico 6/A della stessa strada Respoglio.



In tale tratto – si legge nell’apposita ordinanza del settore Lavori pubblici (n. 267 del 14-4-2022), sarà istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati. Il traffico sarà consentito ai soli residenti, agli intestatari dei passi carrabili su tale strada, ai mezzi di pulizia e igiene urbana, nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali presenti sulla via. I provvedimenti alla sosta e al transito veicolare, necessari per consentire lavori di scavo per la rete FTTH, saranno portati a conoscenza degli utenti della strada mediante segnaletica anche di tipo mobile e di presegnalazione collocata a cura della ditta almeno 48 ore prima dell’intervento.