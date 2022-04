Federscherma Lazio, Edoardo Giordan vince la prova di Sciabola Maschile cat. A

NewTuscia – SAN PAOLO – Continuano i successi per Edoardo Giordan che conquista la seconda prova consecutiva di Coppa del Mondo nella Sciabola Maschile cat.A. Una grande conferma per l’atleta di Ladispoli delle Fiamme Oro che si allena presso l’Accademia d’Armi Musumeci Greco. Una gara che lo ha visto subito mostrare i muscoli classificandosi primo dopo il turno dei gironi. Nessuno dei suoi avversari è riuscito a chiudere un match in doppia cifra a dimostrazione della forza e delle capacità di Edoardo. Seconda piazza per Gianmarco Paolucci nella Cat.B di sciabola. Per l’atleta frascatano delle Fiamme Oro un podio di grande valore con l’eliminazione arrivata solo nell’atto conclusivo con il punteggio di 15-8 contro il francese Maxime Valet.

Il miglior risultato è arrivato nella sciabola maschile categoria A, in cui a giocarsi la finale sono stati Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi. L’atleta romano delle Fiamme Oro, dopo una fase a gironi senza alcun passo falso, ha battuto nel tabellone principale il coreano Gun Wan Kim 15-7, il francese Robert Citerne 15-4 e il thailandese Boonsiri Sanitmuanwai 15-5, mentre il trevigiano ha prima superato il thailandese Yuenyong Khanthithao 15-3 e poi i francesi Serge Robin e Ludovic Lemoine, in entrambi i casi col punteggio di 15-9. Nella finale tutta azzurra Giordan si è aggiudicato la vittoria per 15-8 sul compagno di squadra.

Nella sciabola maschile categoria B anche Gianmarco Paolucci è arrivato in finale, chiudendo al secondo posto la sua gara. Nel tabellone dei 16 ha vinto 15-6 sull’americano Noah Hanssen, poi ha avuto la meglio 15-5 sul brasiliano Rodrigo Massarutt e 15-8 sul thailandese Pipat Thongjapo. In finale a conquistare la vittoria è stato il francese Maxime Valet, che ha superato l’atleta frascatano 15-9.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – SCIABOLA MASCHILE CAT. A – San Paolo (BRA), 15 aprile



Finale

Giordan (ITA) b. Dei Rossi (ITA) 15-8



Semifinali

Giordan (ITA) b. Sanitmuanwai (Tha) 15-5

Dei Rossi (ITA) b. Lemoine (Fra) 15-9



Quarti

Giordan (ITA) b. Citerne (Fra) 15-4

Dei Rossi (ITA) b. Robin (Fra) 15-9

Sanitmuanwai (Tha) b. El Assine (Fra) 15-14

Lemoine (Fra) b. Al-Madhkhoori (Egy) 15-6



Tabellone dei 16

Giordan (ITA) b. Kim (Kor) 15-7

Dei Rossi (ITA) b. Khanthithao (Tha) 15-3



Fase a gironi

Edoardo Giordan: 5 vittorie, 0 sconfitte

Matteo Dei Rossi: 5 vittorie, 0 sconfitte



Classifica (24): 1. Edoardo Giordan (ITA), 2. Matteo Dei Rossi (ITA), 3. Ludovic Lemoine (Fra), 3. Boonsiri Sanitmuanwai (Tha), 5. Moez El Assine (Fra), 6. Serge Robin (Fra), 7. Zainulabdeen Al-Madhkhoori (Egy), 8. Robert Citerne (Fra)

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – SCIABOLA MASCHILE CAT. B – San Paolo (BRA), 15 aprile



Finale

Valet (Fra) b. Paolucci (ITA) 15-9



Semifinali

Paolucci (ITA) b. Thongjapo (Tha) 15-8

Valet (Fra) b. Ryu (Kor) 15-7



Quarti

Paolucci (ITA) b. Massarutt (Bra) 15-5

Valet (Fra) b. Peter (Fra) 15-5

Ryu (Kor) b. Chaves (Bra) 15-4

Thongjapo (Tha) b. Monteiro Da Silva (Bra) 15-3



Tabellone dei 16

Paolucci (ITA) b. Hanssen (Usa) 15-6



Fase a gironi

Gianmarco Paolucci: 4 vittorie, 0 sconfitte



Classifica (16): 1. Maxime Valet (Fra), 2. Gianmarco Paolucci (ITA), 3. Eun Hwan Ryu (Kor), 3. Pipat Thongjapo (Tha), 5. Vanderson Luis Chaves (Bra), 6. Izaias Monteiro Da Silva (Bra), 7. Rodrigo Massarutt (Bra), 8. Yohan Peter (Fra).