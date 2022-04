Una Viterbese poco lucida pareggia 0-0 con il Montevarchi, i Play-Out saranno decisivi

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese ci ha provato in tutte le maniere a vincere la partita, con un forcing generoso, ma la mira degli attaccanti gialloblù non è stata delle migliori. Ora i gialloblù devono terminare la regular season sul campo della Carrarese. Nel dopo gara molto rammarico in casa gialloblù per questo pareggio e per l’arbitraggio che avrebbe negato due calci di rigore alla Viterbese, molto evidenti.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Fumagalli, Martinelli, Ricci, Urso, Volpicelli, Mungo, D’Ambrosio, Polidori, Calcagni, Semenzato, Megelaitis

A disposizione di Mr. Alessandro Dal Canto: Bisogno, Polito, Iuliano, Adopo, D’Uffizi, Pavlev, Bianchimano, Ferramisco, Marenco, Hyka, Alberico, Maffei.

MONTEVARCHI: Giusti, Achy, Martinelli, Tozzuolo, Mercati, Datu, Amatucci, Gambale, Barranca, Lischi, Chesa.

A disposizione di Mr.Riccardo Malotti: Ciabattini, Valentini, Biagi, Sorrentino, Boccadamo, Lunghi, Yallow, Carpani, Intinacelli, Boiga, Bassano, Monic.

Arbitro: Signor Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto

Assistenti: Signori Roberto Allocco di Bra e Cristiano Pelosi di Ercolano

Quarto Uomo: Signor Gabriele Caggiari di Cagliari.

Note: Serata temperatura mite terreno in buone condizioni, presenti circa 1000 spettatori con folta rappresentanza ospite

CRONACA DEL PRIMO TEMPO



Al 2° partenza della Viterbese, subito punizione sulla trequarti destra per la Viterbese. Batte Volpicelli che pesca Semenzato in area del Montevarchi che calcia, ma il suo tiro cross si perde a lato.

Al 9° punizione dai 25m per la Viterbese per fallo su Volpicelli, ma la sua conclusione viene respinta dalla barriera.

All 11° calcio d’angolo per il Montevarchi, pallone scodellato in area e colpo di testa di Chiesa in mischia e respinta di piede di Fumagalli portiere della Viterbese, poi la difesa gialloblù libera ed allontana la minaccia.

Montevarchi molto aggressivo sui portatori di palla della Viterbese.

Al 22° episodio dubbio in area toscana, Semenzato atterrato in area da Chiesa, ma l’arbitro lascia correre tra le proteste della Viterbese.

Al 24° Viterbese vicina al vantaggio con Volpicelli che servito in area di rigore da un bel lancio di Calcagni manda da buona posizione alto sopra la traversa.

Al 26° bel contropiede della Viterbese, che Calcagni spreca tirando debole, con il portiere che para.

Al 27° il Montevarchi pericoloso in area, tiro di Gambale che, su un tiro respinto dal portiere della Viterbese Fumagalli, manda alto da buona posizione.

Al 35° viene ammonito ingiustamente Ricci, difensore della Viterbese che aveva colpito nettamente il pallone.

Al 36° tiro dalla distanza del Montervarchi da parte di Chiesa, parato dal portiere della Viterbese Fumagalli.

Al 37° Viterbese vicina al vantaggio con Polidori che da limite lambisce il palo destro della porta toscana.

Al 40° viene ammonito Lischi del Montevarchi per fallo su Volpicelli e punizione dai 25m. Batte Volpicelli, pallone scodellato in area di rigore, l’arbitro fischia una punizione per un fallo in attacco della Viterbese.

Al 42° retropassagio di un difensore del Montevarchi al portiere Giusti che per poco non favorisce Volpicelli che viene anticipato di un soffio dal portiere del Montevarchi in uscita.

Al 43° viene ammonito Chiesa del Montevarchi per una trattenuta su Volpicelli.

Al 45° tiro di Megelaitis della Viterbese respinto dal portiere del Montevarchi Giusti che mette il pallone in corner.

La prima frazione di gioco termina con il risultato di 0-0.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO



Al 2° calcio d’angolo per la formazione ospite senza esito.

Al 5° calcio d’angolo per la Viterbese, batte dalla bandierina Volpicelli, il pallone viene messo in area, ma la difesa ospite libera.

Al 9° bella azione della Viterbese con Mungo in area, ma la difesa toscana fa muro.

Al 10° calcio d’angolo per la Viterbese, ma la difesa toscana allontana la minaccia.

Al 12° La Viterbese conquista ancora un corner, la difesa del Montevarchi si rifugia ancora in corner.

Al 13° viene ammonito Polidori della Viterbese per un fallo di mano.

Al 15° Viterbese vicina al vantaggio con un tiro di Mungo respinto dal portiere del Montevarchi, subito dopo la palla torna sui piedi di Polidori che vede il suo tiro respinto da un difensore nei pressi della linea di porta, poi Megelaitis sulla respinta manda alto.

Al 20° doppio cambio nella formazione del Montecarchi: escono Barranca e Mercati, per Yallow e Carpani.

Al 22° bella azione della Viterbese con Volpicelli in area toscana, ma i difensori riescono a fare muro evitando il peggio.

Al 25° calcio d’angolo per il Montevarchi senza esito, la difesa gialloblù allontana la minaccia.

Al 26° doppio cambio nella Viterbese: Escono Calacagni e Ricci, per Adopo e Bianchimano.

Al 28° fallo in area su Bianchimano della Viterbese, ma l’arbitro lascia correre tra le proteste della Viterbese.

AL 29° viena ammonito Martinelli difensore della Viterbese.

Al 31° calcio d’angolo per la Viterbese senza esito.

Al 37° Polidori della Viterbese da buona posizione manda a lato fallendo una grossa occasione.

Al 41 calcio d’angolo per la Viterbese, colpo di testa di Mungo e di Polidori ed il pallone esce fuori.

Al 42 cambio nel Montevarchi: entra Biagi, al posto di Gambale.

Al 43° colpo di testa di bianchimano salvato da un difensore nei pressi della linea di porta.

Al 44° tiro di Semenzato della Viterbese che si perde di poco a lato.

L’arbitro concede 5 minuti di recupero.

La partita finisce 0-0 il Montevarchi è salvo la Viterbese dovrà vedersela ai Play-Out.

RISULTATI DELLA 37 GIORNATA

VITERBESE-MONTEVARCHI 0-0

IMOLESE-VJS PESARO 1-0

PISTOIESE-PESCARA 1-3

GROSSETO-LUCCHESE 0-2

PONTEDERA-SIENA 1-2

ANCONA-MATELICA-TERAMO 2-1

CESENA-CARRARESE 6-0

FERMANA-OLBIA 1-3

GUBBIO-MODENA 1-1

REGGIANA-VIRTUS ENTELLA 1-0

CLASSIFICA

MODENA 85

REGGIANA 83

CESENA 66

PESCARA 64

V.ENTELLA 62

ANCONA-MATELICA 54

GUBBIO 52

LUCCHESE 47

CARRARESE 45

VJS PESARO 45

PONTEDERA 43

SIENA 43

OLBIA 43

TERAMO 42

MONTEVARCHI 42

PISTOIESE 36

VITERBESE 36

FERMANA 35

IMOLESE 34 (-2)

GROSSETO 30

PROSSIMO TURNO

MONTEVARCHI-GUBBIO

CARRARESE-VITERBESE

LUCCHESE-PISTOIESE

MODENA-PONTEDERA

OLBIA-GROSSETO

PESCARA-IMOLESE

SIENA-CESENA

TERAMO-REGGIANA

V.ENTELLA-FERMANA

VJS PESARO-ANCONA-MATELICA