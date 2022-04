Presentazione del nuovo libro di Eleonora Testi

NewTuscia – ROMA – Sarà presentato venerdì 22 aprile, alle ore 17.30, a Roma nella Sala Rossa del VII Municipio (Piazza di Cinecittà, 1) il libro “Parco degli Acquedotti: Arcobaleno di umanità. Testimonianze” di Eleonora Testi.

Alla presentazione con l’autrice interverranno il presidente del VII Municipio di Roma Capitale, Francesco Laddaga, l’assessore alle politiche ambientali e agricole, Parchi e verde urbano del VII Municipio, Estella Marino, il vice presidente di APS-ETS Sentiero Verde, Antonio Citti, e Marco Bucci de L’Incisiva Edizioni.

Il libro di Eleonora Testi, edito da L’Incisiva Edizioni, già nel titolo stesso, fa riferimento alla sinfonia di colori e di voci di tutte quelle persone che, singolarmente o all’interno di associazioni, si prodigano da anni per il Parco degli Acquedotti. Contributi diversi in ambiti diversi, da quello sociale a quello religioso, culturale e politico che tanto hanno valorizzato e continuano a far vivere e a pulsare quest’area fatta di storia, di archi, di verde e di luce. Numerose le interviste realizzate dando vita ad una dimensione corale in un atto d’amore verso un Parco di Roma frequentato tutti i giorni da migliaia di cittadini. Il volume è impreziosito dalle prefazioni di Francesco Laddaga, Estella Marino, Antonio Citti e Ambra Pastore.

Eleonora Testi è nata e vive a Roma dove ha insegnato Lettere in un liceo scientifico. In qualità di scrittrice di poesie, è arrivata terza al “Premio Arte Marcantonio Sabellico”. Tra i suoi libri “Separati. Testimonianze di uomini e donne”, “Sentieri da favola. Gli appennini raccontano storie”, “I colori del volo”, “Vite dietro il vetro. Tossicità ambientale e testimonianze di malati affetti da sensibilità chimica multipla e da fibromialgia”, “Le voci del marmo (L’animata notte delle statue romane)”, “Le statue parlanti di Roma” e “La fiaba della scuola”. Come pittrice ha partecipato a varie mostre, ottenendo vari riconoscimenti. Attrice e regista, ha frequentato corsi di laboratorio teatrale comico d’improvvisazione e portato in scena diversi spettacoli.