NewTuscia – TARQUINIA – La Pro loco Tarquinia dona arredi al consultorio della città etrusca. “Si tratta di due armadietti per la sala allattamento – affermano dalla Pro loco Tarquinia –. Il consultorio riveste un ruolo di grande importanza sociale per comunità tarquiniese. Nel nostro piccolo abbiamo voluto contribuire a migliorare l’accoglienza degli utenti e della fruizione degli spazi all’interno della struttura”. La Pro loco Tarquinia, durante l’anno, è impegnata in varie iniziative solidali a sostegno delle associazioni di volontariato.

A dicembre 2021, per le feste di Natale, ha contribuito alla raccolta fondi per potenziare i servizi e le attività dell’Aipd Viterbo (Associazione italiana persone down), per promuovere l’inclusione lavorativa e sociale dei ragazzi e degli adulti con sindrome di down; mentre ad aprile dello stello anno ha aderito alla campagna “Fiori d’azzurri” di telefono azzurro per sostenere il piano di sviluppo, di ascolto e di intervento in difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. “Grazie all’impegno dei soci, abbiamo modo di dare il nostro contributo a diversi progetti solidali – concludono dalla Pro loco Tarquinia -. Fare rete tra associazioni è fondamentale, per sostenere il terzo settore nel quale operano tante bellissime realtà di volontariato, a cui si rivolgono migliaia di persone ogni giorno”.