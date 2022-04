Il punto sulla 29 giornata di serie D

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Ok la capolista San Donato (69 punti) che sbanca 3-0 Tiferno (40) in rete Buzzegogli (doppietta) e Russo. Il Poggibonsi (64) batte di misura 1-0 la pericolante Sangiovannese (32) decisivo Regoli nella ripresa. Goleada dell’ Arezzo (54) che sbanca 5-1 il terreno della Pro Livorno (17), in evidenza Cutolo e Calderini (doppietta per entrambi) ePersano, Baracchini per il locali. Scandicci (38) Follonica Gavorrano (51) 2-0 in rete Jukic e Burato. Lornano Badesse (47) Sporting Trestina (46) 3-1 tripletta di Lucatti, Gramaccia per gli ospiti.

La Pianese (46) batte 2-0 il Foligno (28) Kondaj e Modic. Cade al madami la Flaminia (37 con una gara in meno) che perde 1-0 contro il Rieti (31) per i sabini devisivo nella ripresa Varie ora i reatini credono nella salvezza diretta. Il Cannara (22) stende il Montespaccato (34) Bisceglia e De Sanctis decisivi. Unipomezia (27) Cascina (31) 1-5.