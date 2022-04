Bolsena

Bolsena, 15 aprile 2022 – Il lago di Bolsena a tavola. Il tour operator Discovery Etruria propone un pranzo evento per far degustare i pesci di acqua dolce attraverso i piatti tipici del territorio. Tra natura, storia e tradizione, il 21 aprile, a Bolsena, in riva al più grande lago vulcanico d’Europa, sarà possibile apprezzare una risorsa alimentare preziosa, che troverà la più compiuta espressione nella sbroscia, la zuppa dei pescatori bolsenesi in cui ai sapori e agli odori si uniscono la tinca, il luccio, il persico reale, l’anguilla, latterini e anche granchi e gamberi di lago e, al termine della cottura, il pane raffermo o abbrustolito. “L’obiettivo del pranzo è quello di promuovere la cucina locale, mettendo in evidenza l’eccellenza del pesce del lago di Bolsena, custode di una tradizione antica e di valori economici e culturali molto importanti per il nostro territorio, che vive anche e soprattutto di turismo – sottolineano da Discovery Etruria -. Questa iniziativa, che abbiamo chiamato “Degustiamo il lago” è quindi pensata sia ai bolsenesi sia ai tanti turisti che, con l’inizio della bella stagione, tornano a frequentare i nostri luoghi”. Per informazioni è possibile chiamare entro il 18 aprile al 3715470270 o scrivere alla mail info@discoveryetruria.com.