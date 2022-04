Giornate ecologiche “Green Days”

NewTuscia – CAPODIMONTE – Riceviamo e pubblichiamo – Le associazioni Nuova Pro Loco Capodimonte APS, Bolsena Lago d’Europa, Lago di Bolsena e il Biodistretto in collaborazione con il gruppo fb “il paese che vorrei…Capodimonte” con il patrocino del Comune di Capodimonte, sono liete di comunicarvi che da aprile fino a giugno 2022 verranno organizzate delle giornate di pulizia del verde. Questa iniziativa, che prende il nome di “Green Days”, vuole essere un appuntamento fisso con tutti i cittadini che vorranno partecipare per tutelare e curare i luoghi più belli di Capodimonte. L’azione si svolgerà sia sul lungolago che in diverse zone caratteristiche ma più nascoste e spesso soggette ad abbandono e degrado.

Questa azione simbolica, perché appunto limitata nel tempo, è un invito a rispettare il lago tutti i giorni. Durante la stagione estiva infatti il lungolago è spesso teatro di un abbandono sistematico di rifiuti di vario genere; è necessario comprendere che questo meraviglioso posto è un ecosistema delicato e prezioso e che solo rispettandolo e valorizzandolo sarà possibile preservarne la bellezza. Ogni cicca, ogni sversamento, ogni busta di plastica e ogni rete erode progressivamente l’ecosistema e la nostra salute.

Fare la cosa giusta non è difficile, basta avere uno sguardo che va al di là del momento.

Cogliamo l’occasione per ringraziare lo sforzo di tutti i cittadini e le associazioni che nel tempo si sono occupati di pulire e tutelare il paese, con iniziative ed azioni periodiche o quotidiane.

Ringraziamo i bambini della scuola elementare di Capodimonte per aver colorato le locandine e i bar, del paese e del lungolago, che a sostegno dell’iniziativa offriranno un caffè gratuito a tutti i partecipanti!



La prima giornata sarà sul lungolago di Capodimonte sabato 23 aprile ore 15:00, punto di ritrovo presso il bar Bistrò, viale Regina Margherita 3!