Federscherma Lazio. Medaglia d’argento per Loredana Trigilia nel fioretto femminile cat. A

NewTuacia – SAN PAOLO – Ritorno alla medaglia per Loredana Trigilia che trova la seconda piazza nella prova di fioretto femminile Cat. A. Per l’atleta nativa della Sicilia ma romana di adozione, una gara quasi perfetta che l’ha vista uscire di scena nell’atto finale della manifestazione per una sola stoccata contro la compagna di Nazionale Andrea Mogos con il punteggio di 15-14. Un grande risultato nella prima gara post Tokyo 2020 che l’ha vista medaglia d’argento nel fioretto femminile.

Loredana Trigilia aveva superato prima la thailandese Thitirat Pengprasittipong 15-1, poi la francese Brianna Vide 15-10 e la coreana Hyo Kyeong Kwon 15-11, per concludere infine la sua gara al secondo posto. La prima giornata della Coppa del Mondo Paralimpica di San Paolo (Bra), la prima tappa del 2022, è iniziata con grandi successi firmati Italia. Gli atleti azzurri, infatti, sono stati protagonisti di tutte e quattro le gare che sono andate in scena, conquistando ben sei podi.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – FIORETTO FEMMINILE CAT. A – San Paolo (BRA), 14 aprile



Finale

Mogos (ITA) b. Trigilia (ITA) 15-14



Semifinali

Trigilia (ITA) b. Kwon (Kor) 15-11

Mogos (ITA) b. Tibilashvili (Geo) 13-12



Quarti

Trigilia (ITA) b. Vide (Fra) 15-10

Mogos (ITA) b. Zadishvili (Geo) 15-12

Kwon (Kor) b. Rodriguez Menendez (Esp) 15-6

Tibilashvili (Geo) b. Veras (Bra) 15-5



Tabellone dei 16

Trigilia (ITA) b. Pengprasittipong (Tha) 15-1

Mogos (ITA) b. Manica (Bra) 15-0



Fase a gironi

Loredana Trigilia: 5 vittorie, 0 sconfitte

Andreea Mogos: 5 vittorie, 0 sconfitte



Classifica (18): 1. Andreea Mogos (ITA), 2. Loredana Trigilia (ITA), 3. Nino Tibilashvili (Geo), 3. Hyo Kyeong Kwon (Kor), 5. Judith Rodriguez Menendez (Esp), 6. Rayssa Veras (Bra), 7. Brianna Vide (Fra), 8. Gvantsa Zadishvili (Geo)