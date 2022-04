Elezioni 2023. Chiara frontini Vittorio Sgarbi, siglata l’intesa

NewTuscia – VITERBO – Ufficializzato l’accordo in piazza San Lorenzo tra il candidato sindaco alle elezioni comunali per la città di Viterbo nel 2023, Chiara Frontini, è l’onorevole e critico d’arte Vittorio Sgarbi. Il sostegno che l’attuale sindaco di Sutri, il quale in caso di vittoria sarà assessore alla Bellezza, è basato sul proposito di far rinascere Viterbo e di conferirle un ruolo culturale di spicco nella provincia attraverso nuove iniziative e l’invito di persone di rilevanza. La lista Rinascimento dunque, a sostegno di Viterbo 2020.

L’idea, ha spiegato Frontini nel corso della conferenza, è quella di dare continuità alla competenza per restituire a Viterbo “il pieno ruolo di capoluogo a livello culturale, turistico e su tutti i fronti, grazie all’esperienza di Vittorio Sgarbi.”

D’altra parte, come l’onorevole ha ribadito, “la città dei Papi è bellissima con la sua storia e un centro storico rilevante, ma intorno è degradata. Ci sono luoghi che sembrano abbandonati a se stessi: serve decoro e noi ci prenderemo cura di questo territorio, dei suoi monumenti, giardini, intonaci e di tutto ciò che circonda la città. Credo in Chiara Frontini e nelle sue proposte ed è per questo che firmo il mio accordo”.

Si è parlato poi delle nuove iniziative che vivrebbe Viterbo, non ultime i festival e le manifestazioni d’arte: cultura, musica e spettacoli che sul modello di Spoleto saprebbero valorizzare il territorio.

Un giro del centro storico e una visita alla cattedrale di San Lorenzo hanno concluso la conferenza.