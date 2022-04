Allegrini: “Da parte nostra massimo impegno sulla viabilità a La Quercia”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “Quello della viabilità a La Quercia è un problema che va risolto e da questo punto di vista c’è il nostro massimo impegno per garantire maggior decoro al borgo”.

Così la candidata a sindaco di Viterbo Laura Allegrini questa mattina durante l’incontro “idee e progettualità per la viabilità” organizzato da Fratelli d’Italia in via del Santuario a La Quercia.

Secondo Allegrini la problematica va affrontata sia “tramite la riorganizzazione della viabilità che con l’individuazione di aree sosta, ma anche garantendo una presenza più importante dei vigili urbani”.

Al gazebo di FdI tante le nuove adesioni alla campagna di tesseramento 2022 e le firme raccolte per chiedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini.

Fratelli d’Italia Viterbo