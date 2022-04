San Lorenzo street food – 22/25 Aprile

NewTuscia – ROMA – Per celebrare l’arrivo della primavera e dei suoi colori, il TTSFood approda nel quartiere San Lorenzo, per la seconda tappa di questo Tour 2022! Dal 22 al 25 aprile Piazzale del Verano, farà da cornice ad uno degli street food più famosi d’Italia, un evento all’insegna dell’intrattenimento, del divertimento e soprattutto del gusto! Un appuntamento di quattro giorni dedicato al miglior cibo on the road preparato in modalità rigorosamente espressa da una brigata di Street Chef accuratamente selezionati. Portiamo in strada piatti simbolo della nostra tradizione, ripercorrendo tutto lo stivale, fino ad arrivare oltre oceano, con proposte internazionali da non perdere. Da delizie dolci e salate per tutti i gusti, ad antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. L’appuntamento è fissato a Piazzale del Verano dal 22 al 25 aprile, per un viaggio gastronomico che coccolerà anche i palati più esigenti, pieno di sorprese e vere e proprie esplosioni per i gusti, anche gluten free e vegani.

COSA TROVERETE?

I nostri truck sforneranno prelibatezze di ogni genere come panini farciti con delizie di pesce, polpo arrosto, baccalà ed alternative veg. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa”, crema di pistacchio e cassatine. Approdando in Puglia, le autentiche bombette di Cisternino, cotte allo spiedo sulla brace, puccia farcita, panzerotti e focaccia barese home-made. Risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con olive ascolane e cremini ascolani; passando per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora e manzo.

Per poi tornare nel Lazio, con bontà tutte nostrane, come il mitico carciofo alla giudia, tonnarello cacio e pepe, tante varietà di supplì espressi come gricia, broccoli e salsiccia.

E se volessimo spingerci fuori dall’Italia?

Le proposte internazionali del nostro menù potrebbero davvero stupirvi: hamburger di chianina e scottona sfilacciata. Non mancherà lo slow smoked BBQ con costine di maiale, chicken wings, pulled pork e molto altro. Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita; mentre dal Vietnam, vi portiamo il vero street food vietnamita con padthai, bùn xào, gyoza, gàchiên, gỏicuốn, tômchiên. Per attraccare poi in Spagna assaporando la vera Paella Valenciana, cotta nelle tradizionali padellone e sangria artigianale Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna. Pasta di mandorla messinese e tante altre dolci sorprese. In esclusiva per il TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese arriva la birra firmata Landshuter Brauhaus, birra Cruda non filtrata, una vera eccellenza. Le giornate si allungano e approfittando di un aperitivo all’aria aperta, non potete non fare una sosta da Bollicine, un chiringuito che proporrà ottimi cocktail per tutti i gusti!